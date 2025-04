Perilla la continuïtat d'un futbolista clau del Sevilla

Enmig d'una temporada plena d'alts i baixos, el Sevilla FC s'enfronta a decisions crítiques de cara al pròxim mercat d'estiu. Més enllà dels resultats esportius, la incertesa sobre la continuïtat d'alguns jugadors importants ja comença a ser un tema recurrent als despatxos del Ramón Sánchez-Pizjuán. Precisament, la situació contractual d'una de les seves peces més destacades podria estar acostant-se a un desenllaç inesperat.

El Sevilla FC no viu el seu millor moment institucional ni esportiu. Encara que el club ha mostrat signes de millora, encara no aconsegueix consolidar un projecte sòlid. La direcció esportiva encapçalada per Víctor Orta busca renovar la plantilla de cara al pròxim curs, però per a això és imprescindible aclarir primer qui es quedarà. Enmig d'aquests plans, la continuïtat de Saúl Ñíguez, cedit per dues temporades des de l'Atlético de Madrid, sembla estar en dubte.

| Google Imagenes

El migcampista va arribar a Nervión amb la intenció de rellançar la seva carrera després d'etapes complicades a l'Atlético i Chelsea, però diverses circumstàncies no han permès que el seu rendiment estigui a l'altura de les expectatives inicials. Ara, amb un any més de cessió pendent, la possibilitat de trencar l'acord comença a cobrar força.

Dubtes amb Saúl

Des de la seva arribada al Sevilla FC, les estadístiques de Saúl Ñíguez reflecteixen certa irregularitat, encara que numèricament no semblen tan negatives. En total, Saúl ha participat en 19 duels oficials aquesta temporada: 17 a LaLiga i 2 a la Copa del Rei. En aquest període ha marcat 1 gol i repartit 6 assistències, xifres que no acaben de satisfer plenament ni al club ni al jugador, qui aspirava a un paper molt més rellevant.

Més enllà dels números, el migcampista ha patit diversos contratemps, incloent-hi una lesió que el va mantenir allunyat del terreny de joc durant dos mesos. A més, ha hagut de lidiar amb problemes disciplinaris i la pressió derivada de la inestabilitat que envolta el Sevilla des de fa diverses temporades. Aquestes circumstàncies han impedit que mostri amb constància la versió del jugador diferencial que esperava l'afició sevillista.

Raons darrere de la possible sortida de Saúl Ñíguez

Encara que la seva cessió va ser pactada inicialment fins al 2026, fonts internes del club confirmen a Estadio Deportivo que existeixen vies de sortida anticipades per a ambdues parts. Saúl, malgrat trobar-se còmode a Sevilla, és conscient que el seu futur podria estar lluny del Ramón Sánchez-Pizjuán, especialment perquè diversos clubs de l'estranger ja han mostrat interès en els seus serveis.

Les portes del futbol espanyol semblen tancades per a l'il·licità a causa del seu alt salari. Per això, una sortida cap a l'estranger es perfila com l'opció més viable, particularment a lligues amb capacitat econòmica, com Mèxic o Estats Units. A la Lliga MX, per exemple, antics companys sevillistes com Lucas Ocampos i Óliver Torres han trobat estabilitat econòmica i esportiva, la qual cosa podria resultar atractiva per al jugador espanyol.

Un factor clau en el possible desenllaç del cas Saúl Ñíguez és la relació entre Víctor Orta, actual director esportiu del Sevilla, i l'entorn del jugador. Saúl actualment no té un representant oficial, per la qual cosa el seu futur el gestiona directament juntament amb el seu germà, Aarón Ñíguez, i el seu pare. Precisament, Aarón manté una estreta amistat amb Orta des que van coincidir a l'Elche CF, facilitant l'acord inicial de cessió.

Aquesta bona relació garanteix que el Sevilla no forci una sortida que perjudiqui el futbolista, però tampoc descarta que es faciliti una marxa beneficiosa per a ambdues parts si arriba una proposta adequada. De moment, tot dependrà de les ofertes que arribin durant l'estiu i que satisfacin les exigències esportives i econòmiques del futbolista.