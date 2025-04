El nou preu de Gyökeres que beneficia el Barça

El mercat europeu comença a escalfar-se de cara al pròxim estiu, i alguns moviments inesperats podrien donar un gir complet als plans dels grans clubs. En aquest escenari apareix el nom de Viktor Gyökeres, el davanter suec que ha revolucionat les porteries rivals a Portugal. Tot i tenir contracte fins al 2028 i una clàusula inicial astronòmica, l'Sporting CP estaria disposat a donar facilitats per a la seva sortida, segons ha informat el Sport.

La situació actual de l'Sporting CP passa per un moment dolç en l'esportiu, però complicat en l'institucional. Després de la marxa del tècnic Rúben Amorim cap al Manchester United al novembre, el club de Lisboa afronta la realitat que la seva estrella més valuosa, Viktor Gyökeres, té decidit abandonar Portugal aquest estiu. El club portuguès havia aconseguit mantenir el jugador en els anteriors mercats, rebutjant nombroses ofertes multimilionàries, però ara sembla que el desig del suec serà escoltat finalment.

Gyökeres, de 25 anys, porta dues temporades excel·lents a la Lliga Portugal, convertint-se en el jugador referència de l'Sporting. En l'actual campanya 2024/2025, acumula uns registres sorprenents amb 43 gols en 43 partits oficials, cosa que el posiciona com un dels davanters més letals del continent. A més, no només destaca per les seves xifres golejadores, sinó per la seva habilitat per participar en jugades col·lectives i la seva capacitat física per imposar-se a l'àrea rival.

Estadístiques destacades i classificacions

Les xifres que presenta Viktor Gyökeres parlen per si soles i expliquen perfectament l'interès dels grans clubs europeus. A la Lliga Portugal, el davanter suec ha disputat 26 partits, anotant 30 gols i repartint 7 assistències, participant directament en 37 gols del seu equip. Això significa que fa una mitjana d'un gol cada 72 minuts, xifres pròpies dels millors davanters del planeta.

En altres competicions com la UEFA Champions League, també ha deixat la seva empremta. Gyökeres va anotar 6 gols en 8 partits, demostrant que el seu rendiment no es limita a l'àmbit domèstic. L'atacant ha sumat a més anotacions clau a la Taça de Portugal (3 gols en 5 duels) i l'Allianz Cup (4 gols en 3 partits). No obstant això, el suec no va poder marcar a la Supertaça, encara que sí va aportar 2 assistències en l'únic matx disputat.

El nou preu: un avantatge inesperat per al Barça

Tot i que la clàusula original de Gyökeres era prohibitiva, rondant els 100 milions d'euros, l'Sporting CP està ara disposat a negociar la seva sortida per un preu considerablement més assequible. Segons reportatges recents des d'Anglaterra, el club lisboeta podria acceptar ofertes entre 65 i 80 milions d'euros. Aquesta rebaixa significativa respon al compromís del jugador, qui va rebutjar marxar al gener, assegurant així que la seva sortida del club portuguès sigui amistosa i beneficiosa per a ambdues parts.

Aquest nou escenari suposa una gran notícia per al FC Barcelona, que segueix molt atent al mercat buscant alternatives assequibles per reforçar el seu atac, especialment davant la incertesa generada per la continuïtat de Robert Lewandowski. Tot i que el club blaugrana enfronta una ferotge competència, especialment de l'Arsenal i el Manchester United, aquesta reducció en el preu del suec els obre una porta que semblava completament tancada mesos enrere.

L'Arsenal, en particular, és l'equip que més interès ha demostrat en Gyökeres. Mikel Arteta ha vist minvat el seu atac per les constants lesions de Gabriel Jesus i Kai Havertz, buscant desesperadament un davanter referència. Tot i que Alexander Isak havia estat fins ara el seu principal objectiu, Gyökeres emergeix com una alternativa econòmicament més viable i tècnicament igual de solvent. El seu potencial encaixaria perfectament en l'esquema de joc agressiu i dinàmic del club londinenc, per la qual cosa la seva arribada a l'Emirates Stadium sembla cada cop més probable.