Mollet amb accent de Pilota d'Or: El racó secret de la ciutat d'Alexia Putellas

Alguns llocs queden associats per sempre a un nom, a un talent que traspassa fronteres. Passa amb Lamine Yamal amb Mataró, per exemple. Mollet del Vallès ressona amb orgull al món de l'esport gràcies a Alèxia Putellas, la seva filla predilecta i una icona global. L'energia de la dues vegades Pilota d'Or impregna els seus carrers, un recordatori constant que l'excel·lència pot néixer a qualsevol racó.
Aquesta ciutat del Vallès Oriental, a un pas de Barcelona, ofereix molt més que un llegat futbolístic. És un municipi amb una marcada identitat, forjada entre el passat industrial i un present dinàmic que mira cap a la sostenibilitat.
El seu ritme és el d'una localitat que sap combinar la vida urbana amb espais per a la calma. Moure's pel seu centre permet descobrir una comunitat activa i un ambient acollidor que convida a baixar les revolucions i explorar sense presses.
Un pulmó verd a pocs minuts del centre
El veritable tresor per al visitant curiós es desplega on acaba l'asfalt. Parlem de l'Espai Rural de Gallecs, un espai protegit de més de set-centes hectàrees que Mollet comparteix amb municipis veïns.
Aquest paisatge és un mosaic de camps de conreu ecològic, boscos i masies tradicionals que desafien l'entorn metropolità. És la prova que la natura i la vida urbana poden conviure en harmonia. Un passeig pels seus camins revela una biodiversitat sorprenent i una tranquil·litat difícil d'imaginar.
Aquest racó ofereix un contrapunt perfecte al bullici. Recórrer Gallecs a peu o en bicicleta és connectar amb un ritme ancestral, on el calendari el marquen les collites. Com és possible trobar un paratge així tan a prop d'una gran urbs? La resposta és en la protecció d'un model agrícola sostenible que, a més, permet adquirir productes de proximitat directament dels productors. Es converteix en una experiència sensorial completa, un viatge dins del viatge.
Itinerari pràctic per a una visita completa
Arribar a Mollet del Vallès és senzill. Les línies R2 i R3 de Rodalies de Catalunya connecten la ciutat amb el centre de Barcelona en aproximadament mitja hora. Un cop allà, el centre es recorre còmodament a peu. No s'ha de deixar de visitar el Museu Abelló, que alberga la notable col·lecció d'art del pintor local Joan Abelló. Una altra bona opció és el curiós Menhir de Mollet, un monument megalític de gairebé cinc metres d'alçada que ens transporta als orígens prehistòrics de la zona.
Per a la visita a Gallecs, es recomana portar calçat còmode. L'accés des del nucli urbà està ben senyalitzat, convidant a una caminada regeneradora. La inversió és mínima, limitada al transport públic i potser a la compra d'algun producte local.
El Parc de Can Mulà també és una excel·lent opció per a un descans. Funciona com un agradable nexe entre la vida de la ciutat i els espais més naturals que l'envolten. Un lloc ideal per entendre l'esperit de Mollet.
El llegat d'Alèxia a la seva ciutat
L'empremta de la futbolista és visible i un motiu d'orgull local. El camp municipal de futbol va ser rebatejat en el seu honor, un gest que simbolitza la inspiració que suposa per a les noves generacions. Visitar Mollet és, en certa manera, entendre el context que va forjar una llegenda.
Una ciutat treballadora, amb forts llaços comunitaris i un inesperat refugi natural on la pausa és possible. La combinació perfecta de caràcter, història i paisatge.