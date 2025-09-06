Cop per a l'Oviedo: es lesiona un dels seus millors jugadors, Paunovic preocupat

L'aturada de seleccions no ha portat calma a El Requexón. La setmana va començar amb vídeo, gimnàs i correccions tàctiques, però una notícia va torçar la planificació. El cos tècnic ajusta càrregues, revisa alternatives i pren notes pensant en el Coliseum. El missatge intern és clar: competir sense excuses i minimitzar riscos.
Coliseum, 13 de setembre a les 14:00: el marc competitiu que condiciona tot
El calendari empeny. L'Oviedo visita el Getafe dissabte 13 de setembre, a les 14:00, en un estadi que premia la solidesa. La lliga ja ha fixat la franja i Bordalás espera un duel físic, de segones jugades i pilotes laterals. Paunovic no vol arribar curt de cames ni de perfils.
L'equip blau suma tres punts en tres jornades després del seu retorn a l'elit. Una victòria revitalitzant davant la Real Sociedad va alleujar urgències i va permetre reiniciar el discurs competitiu al vestidor. Així i tot, la classificació recorda que la permanència es cou des del setembre.
Un ensurt a la banda esquerra que altera rotacions i rols en ple setembre
La incidència afecta el front d'atac, on l'equip trobava profunditat i amenaça intermèdia. El jugador afectat havia estat titular en les tres primeres jornades i aportava desmarcatge, conducció i peu per a l'última paret. La seva absència obliga a retocar automatismes en sortida i a vigilar més l'equilibri defensiu.
El comunicat mèdic i la jugada que va encendre les alarmes
L'extrem Ilyas Chaira pateix un esquinç al turmell esquerre. El club confirma que ja ha iniciat la recuperació i “queda pendent d'evolució”. L'acció va arribar a la mitja hora davant la Real Sociedad, amb un mal suport que va forçar la seva substitució. La seqüència activa un protocol prudent i sense terminis tancats.
El relleu en aquell partit va ser Haissem Hassan, autor de l'assistència de l'1-0 a Dendoncker. El francès es va disculpar després per la seva celebració, després d'un expedient informatiu obert pel club. El vestidor ho considera un error puntual ja reconduït.
Què perd l'Oviedo sense Chaira i com pot tapar-ho Paunovic
Chaira ofereix amplitud a peu natural, conducció agressiva i pausa als metres finals. A més, estira el lateral rival i habilita l'arribada de l'interior al carril interior. Sense ell, la primera opció és consolidar Hassan des de l'inici, mantenint el 4-2-3-1 amb extrem obert i lateral profund per sorpresa.
Una altra via passa per un 4-4-2 asimètric, amb una segona punta atacant l'interval central-lateral. Álex Forés o Salomón Rondón poden fixar centrals mentre l'extrem del costat dèbil arriba al segon pal. Aquest dibuix protegeix la transició defensiva i redueix l'exposició del migcentre. Paunovic ja ha escollit solucions similars en contextos de marcador curt.
Dubtes per al Getafe i una setmana marcada per internacionals
Al club no parlen de terminis per a l'extrem i la seva presència al Coliseum és incerta. La setmana, a més, està condicionada per convocatòries internacionals que resten efectius a diverses sessions. Entre els absents hi ha peces com Horațiu Moldovan o Salomón Rondón, pendents de tornar sense contratemps.
L'escenari obliga a prioritzar continuïtat en l'estructura i detalls de pilota aturada. El Getafe domina aquesta fase, per això cada zona de càrrega i cada bloqueig s'han de practicar. Si Chaira arriba, guanyarà minuts gradualment; si no, Hassan i la pissarra hauran de sostenir el pla competitiu a Madrid.