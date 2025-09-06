Logo xcatalunya.cat
Entrenador de futbol amb expressió seriosa davant d’un escut i un emoji trist amb llàgrima
Paunovic preocupat per l'estat d'un jugador clau | XCatalunya, Canva, Real Oviedo
Cop per a l'Oviedo: es lesiona un dels seus millors jugadors, Paunovic preocupat

Comunicat mèdic al Reial Oviedo i dubtes per al Getafe: el pla de Paunovic després de l'ensurt

Max Riveras
L'aturada de seleccions no ha portat calma a El Requexón. La setmana va començar amb vídeo, gimnàs i correccions tàctiques,  però una notícia va torçar la planificació. El cos tècnic ajusta càrregues, revisa alternatives i pren notes pensant en el Coliseum. El missatge intern és clar: competir sense excuses i minimitzar riscos.

Coliseum, 13 de setembre a les 14:00: el marc competitiu que condiciona tot

El calendari empeny. L'Oviedo visita el Getafe dissabte 13 de setembre, a les 14:00, en un estadi que premia la solidesa. La lliga ja ha fixat la franja i Bordalás espera un duel físic, de segones jugades i pilotes laterals. Paunovic no vol arribar curt de cames ni de perfils. 

L'equip blau suma tres punts en tres jornades després del seu retorn a l'elit. Una victòria revitalitzant davant la Real Sociedad va alleujar urgències i va permetre reiniciar el discurs competitiu al vestidor. Així i tot, la classificació recorda que la permanència es cou des del setembre.

Paunovic busca un davanter per al Real Oviedo
Paunovic molt centrat en sumar punts | Canva

Un ensurt a la banda esquerra que altera rotacions i rols en ple setembre

La incidència afecta el front d'atac, on l'equip trobava profunditat i amenaça intermèdia.  El jugador afectat havia estat titular en les tres primeres jornades i aportava desmarcatge, conducció i peu per a l'última paret. La seva absència obliga a retocar automatismes en sortida i a vigilar més l'equilibri defensiu.

El comunicat mèdic i la jugada que va encendre les alarmes

L'extrem Ilyas Chaira pateix un esquinç al turmell esquerre. El club confirma que ja ha iniciat la recuperació i “queda pendent d'evolució”. L'acció va arribar a la mitja hora davant la Real Sociedad, amb un mal suport que va forçar la seva substitució. La seqüència activa un protocol prudent i sense terminis tancats. 

El relleu en aquell partit va ser Haissem Hassan, autor de l'assistència de l'1-0 a Dendoncker.  El francès es va disculpar després per la seva celebració, després d'un expedient informatiu obert pel club. El vestidor ho considera un error puntual ja reconduït. 

Hassan en un partit
Haissem Hassan autor de la polèmica | Real Oviedo

Què perd l'Oviedo sense Chaira i com pot tapar-ho Paunovic

Chaira ofereix amplitud a peu natural, conducció agressiva i pausa als metres finals. A més, estira el lateral rival i habilita l'arribada de l'interior al carril interior.  Sense ell, la primera opció és consolidar Hassan des de l'inici, mantenint el 4-2-3-1 amb extrem obert i lateral profund per sorpresa.

Una altra via passa per un 4-4-2 asimètric, amb una segona punta atacant l'interval central-lateral.  Álex Forés o Salomón Rondón poden fixar centrals mentre l'extrem del costat dèbil arriba al segon pal. Aquest dibuix protegeix la transició defensiva i redueix l'exposició del migcentre. Paunovic ja ha escollit solucions similars en contextos de marcador curt.

Dubtes per al Getafe i una setmana marcada per internacionals

Al club no parlen de terminis per a l'extrem i la seva presència al Coliseum és incerta. La setmana, a més, està condicionada per convocatòries internacionals que resten efectius a diverses sessions.  Entre els absents hi ha peces com Horațiu Moldovan o Salomón Rondón, pendents de tornar sense contratemps. 

L'escenari obliga a prioritzar continuïtat en l'estructura i detalls de pilota aturada. El Getafe domina aquesta fase, per això cada zona de càrrega i cada bloqueig s'han de practicar.  Si Chaira arriba, guanyarà minuts gradualment; si no, Hassan i la pissarra hauran de sostenir el pla competitiu a Madrid.

