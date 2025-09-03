Pellicer posa l’ull al mercat dels agents lliures: Un ex de Primera per al Málaga

L'inici de lliga del Màlaga ha estat convincent i serè, fins i tot sota pressió. Set punts en tres jornades sostenen la confiança de Sergio Pellicer i el seu vestidor. L'equip és solvent en defensa i sòlid, un dels objectius clars de l'equip.
L'equip va empatar amb l'Eibar, va vèncer la Real Sociedad B i va assaltar Gran Canaria. Dues porteries a zero mostren un bloc fiable mentre madura la seva fase ofensiva posicional. Pellicer insisteix en competitivitat col·lectiva i ritme alt, sense perdre control en camp propi.
El pla: migcentre lliure després de la lesió de Luismi Sánchez
La bona arrencada conviu amb un contratemps sever a l'eix del mig del camp. Luismi Sánchez va patir fractures maxil·lofacials i va passar per quiròfan, amb un retorn estimat en quatre o cinc mesos. El pla A era Unai Vencedor, però va triar el Levante en una cessió sense opció. Paral·lelament, el central Pelayo Fernández va sortir del Rayo rumb al Cadis com a préstec.
Un ex de Primera a l'agenda blanquiblava
Amb el mercat tancat, la direcció esportiva activa la via del jugador lliure. Darko Brasanac emergeix com a objectiu prioritari per cobrir aquest buit competitiu. El serbi va acabar contracte amb el Leganés el 30 de juny i segueix lliure des de llavors.
Va participar en 30 partits de lliga la temporada passada, amb un gol i dues assistències. La trajectòria de Darko Brasanac reforça el seu perfil com a migcentre contrastat en el futbol d'elit.
Al llarg de la seva carrera acumula 392 partits oficials entre competicions nacionals i internacionals, amb un balanç de 23 gols i 29 assistències. Destaquen els seus 211 partits a Lliga, on va defensar les samarretes de Betis, Osasuna i Leganés, aportant equilibri i treball a la medul·lar.
A la Superlliga sèrbia va disputar més d'un centenar de partits amb el Partizan, consolidant-se com un migcampista de recorregut i arribada. A més, suma experiència en tornejos continentals com la Champions League i l'Europa League, fet que el converteix en una peça amb bagatge competitiu i coneixement de contextos d'exigència màxima.
Què aportaria al model de Pellicer Darko Brasanac
El Màlaga de Pellicer està pressionant amunt i cuidant l'estructura en camp propi. Brasanac domina la lectura de segones jugades i els ajustos a banda del migcentre. El seu xut segur a pocs tocs facilitaria connectar amb Dotor, Niño i Joaquín Muñoz.
Timing d'inscripció i calendari immediat
Perquè sigui possible, el club ha de complir dues condicions administratives determinants. La normativa fixa només dues finestres d'inscripció, juliol-agost i gener, en categoria professional. Brasanac va quedar lliure abans del tancament, condició necessària en els escenaris que la Lliga autoritza després de mercat. A més, la inscripció dependrà del límit salarial i del màxim de 25 llicències.
Amb la competició en marxa, el Màlaga rep el Granada aquest dissabte a La Rosaleda. Arribar com més aviat millor significaria guanyar automatismes abans d'un tram d'exigència creixent. Si no es tanca, Pellicer posarà Merino i Ramón per sostenir equilibri interior.
Amb un migcentre lliure d'impacte, el Màlaga mantindria ritme de puntuació i ambició sostinguda. Sense ell, el marge competitiu seguirà sent estret davant rivals amb plantilles més llargues.