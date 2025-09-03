Pellicer echa el ojo al mercado de los agentes libres: Un ex de Primera para el Málaga

El arranque liguero del Málaga ha sido convincente y sereno, incluso bajo presión. Siete puntos en tres jornadas sostienen la confianza de Sergio Pellicer y su vestuario. El equipo está siendo solvente en defensa y sólido, uno de los objetivos claros del equipo.

El equipo empató con el Eibar, venció a la Real Sociedad B y asaltó Gran Canaria. Dos porterías a cero muestran un bloque fiable mientras madura su fase ofensiva posicional. Pellicer insiste en competitividad colectiva y ritmo alto, sin perder control en campo propio.

El plan: mediocentro libre tras la lesión de Luismi Sánchez

La buena arrancada convive con un contratiempo severo en el eje del mediocampo. Luismi Sánchez sufrió fracturas maxilofaciales y pasó por quirófano, con un regreso estimado en cuatro o cinco meses. El plan A era Unai Vencedor, pero eligió el Levante en una cesión sin opción. Paralelamente, el central Pelayo Fernández salió del Rayo rumbo al Cádiz como préstamo.

Un ex de Primera en la agenda blanquiazul

Con el mercado cerrado, la dirección deportiva activa la vía del jugador libre. Darko Brasanac emerge como objetivo prioritario para cubrir ese vacío competitivo. El serbio terminó contrato con el Leganés el 30 de junio y sigue libre desde entonces.

Participó en 30 partidos ligueros la pasada campaña, con un gol y dos asistencias. La trayectoria de Darko Brasanac refuerza su perfil como un mediocentro contrastado en el fútbol de élite.

A lo largo de su carrera acumula 392 partidos oficiales entre competiciones nacionales e internacionales, con un balance de 23 goles y 29 asistencias. Destacan sus 211 encuentros en LaLiga, donde defendió las camisetas de Betis, Osasuna y Leganés, aportando equilibrio y trabajo en la medular.

En la Superliga Serbia disputó más de un centenar de choques con el Partizán, consolidándose como un centrocampista de recorrido y llegada. Además, suma experiencia en torneos continentales como la Champions League y la Europa League, lo que le convierte en una pieza con bagaje competitivo y conocimiento de contextos de máxima exigencia.

Qué aportaría al modelo de Pellicer Darko Brasanac

El Málaga de Pellicer está presionando arriba y cuidando la estructura en campo propio. Brasanac domina la lectura de segundas jugadas y los ajustes en banda del mediocentro. Su golpeo seguro a pocos toques facilitaría conectar con Dotor, Niño y Joaquín Muñoz.

Timing de inscripción y calendario inmediato

Para que sea posible, el club debe cumplir dos condiciones administrativas determinantes. La normativa fija solo dos ventanas de inscripción, julio-agosto y enero, en categoría profesional. Brasanac quedó libre antes del cierre, condición necesaria en los escenarios que LaLiga autoriza tras mercado; además, la inscripción dependerá del límite salarial y del cupo máximo de 25 licencias.

Con la competición lanzada, el Málaga recibe al Granada este sábado en La Rosaleda. Llegar cuanto antes significaría ganar automatismos antes de un tramo de exigencia creciente. Si no se cierra, Pellicer tirará de Merino y Ramón para sostener equilibrio interior.

Con un mediocentro libre de impacto, el Málaga mantendría ritmo de puntuación y ambición sostenida. Sin él, el margen competitivo seguirá siendo estrecho ante rivales con plantillas más largas.