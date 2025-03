Pedri ja sap qui serà el seu nou company, el Barça es fixa en una jove perla sueca

El gener del 2024, el Barça va intentar fitxar a Bergvall, una jove promesa sueca del Djurgardens. El migcampista de 17 anys només havia disputat 28 partits al futbol professional, però ja havia despertat l'interès dels millors equips del món. El conjunt blaugrana volia tancar la incorporació de Bergvall aquell mes, tot i que no arribaria fins a l'estiu. Destaca per la seva capacitat associativa, l'última passada, el control de la pilota i per saber-se moure en espais reduïts.

Tot i la seva alçada (187cm), posseeix l'agilitat necessària per ser decisiu en els últims metres. També es caracteritza per ser un jugador molt intel·ligent, mostra d'això és que sap jugar entre línies i veu passades on no n'hi ha. Bergvall solia jugar com a migcampista o com a mitjapunta amb arribada. Abans del Djurgardens, Bergvall havia jugat a la segona divisió sueca amb el Brommapojkarna.

| F.C. Barcelona

Bayern i Barça molt interessats

El Bayern va intentar endur-se'l, però Bergvall la va refusar. Ell només volia el Barça, qui estava disposat a pagar 7 milions d'euros més 3 en variables. De fet, el suec va arribar a trepitjar les instal·lacions blaugranes. La situació però, va donar un tomb de 360 graus, just després de visitar Barcelona, se'n va anar a Londres per negociar amb el Tottenham. Finalment, Bergvall va decidir anar-se'n a la Premier League, deixant tirat al Barça.

Amb la greu lesió de Marc Casadó i encara sense saber com evolucionarà la recuperació de Marc Bernal, Hansi Flick podria recuperar aquest interès aquest estiu vinent. És un jugador amb qualitat i que s'adaptaria perfectament a l'ADN Barça.

Va rebutjar el Barça

Algunes de les raons per les quals el nòrdic hauria pres aquesta decisió són: un salari més elevat, una comissió més alta pels agents, l'idioma, l'atractiu de jugar a la Premier League i el fet que el Tottenham Hotspur sí que li assegurava tenir una fitxa del primer equip. El conjunt anglès també el va deixar cedit fins a l'estiu al Djurgardens.



Bergvall va començar tenint un rol suplent. Acostumava a tenir minuts, però sempre era sortint des de la banqueta. De fet, la primera titularitat del suec va arribar el 15 de desembre contra el Southampton. A l'Europa League i a la Carabao Cup sí que era més important i estava sent titular. A principi del 2025, el Tottenham va viure una crisi molt forta de lesions i Bergvall es va convertir en titular per Postecoglou. De fet, dels 18 partits que el conjunt londinenc ha disputat aquest any, en 13 ha estat titular i en 3 ha entrat al descans.

Ara bé, a poc a poc, el Tottenham està recuperant efectius. Així que haurem de veure quin rol decideix donar-li Postecoglou en aquest tram final de la temporada, en què la prioritat és guanyar l'Europa League per així classificar-se per a la Champions League. Segons informen des d'Anglaterra, alguns equips, especialment de la Bundesliga, ja haurien mostrat el seu interès en la jove perla sueca. Gran temporada del suec, que és una de les millors notícies dins de la, de moment, mediocre temporada del Tottenham Hotspur.