Asensio: El nou Vinícius... la seva última polèmica viral a xarxes

Raúl Asencio, des del seu primer duel amb el Real Madrid, va oferir grans rampells de talent innat. Un tipus que havia nascut per triomfar en el món del futbol. No obstant això, malgrat que la seva destresa continua sent la mateixa, la seva popularitat es relaciona més aviat amb la seva tan criticada actitud. Les xarxes socials bullen cada vegada que aquest jove futbolista protagonitza una nova polèmica, situació que recorda cada vegada més a altres jugadors que, malgrat el seu talent, acaben sent més coneguts pels seus conflictes extraesportius. Exacte, a Vinicius.

Asencio, amb la seva potent presència física i agressivitat controlada, semblava destinat a solucionar els problemes defensius que arrossegava el conjunt blanc des de la temporada passada. La seva ràpida adaptació al sistema tàctic de l'entrenador ha estat notable, convertint-se en titular indiscutible en diversos encontres importants. No obstant això, el seu temperament li està passant factura, una cosa que recorda inevitablement a l'estil provocador que tant se li retreu a Vini.

En els recents encontres davant Mallorca i Leganés, Asencio ha tornat a ser notícia per motius equivocats. Contra els balears, la seva actitud desafiant va provocar que en finalitzar el duel diversos rivals l'encaressin per les seves constants provocacions. Això va generar tensions innecessàries que van acabar enfosquint fins i tot el rendiment esportiu del jugador.

La seva polèmica actitud davant el Leganés

El punt més recent i conflictiu va succeir en l'últim partit contra el Leganés. Amb un marcador ajustat de 2-2, Asencio es va veure embolicat en una acció polèmica que es va tornar ràpidament viral a les xarxes socials. Tot va començar amb una dura falta de Rudiger sobre Diego, jugador del Leganés, qui va romandre adolorit a terra. Va ser llavors quan Asencio, de manera impulsiva i violenta, va intentar aixecar-lo per força, provocant una picabaralla que va necessitar la intervenció de gairebé tots els jugadors d'ambdós equips.

Aquesta acció, lluny de quedar-se en una simple anècdota, va acabar amb targetes grogues per a Rudiger i Javi Hernández, futbolista del Leganés, qui va recriminar durament a Asencio la seva actitud antiesportiva. L'episodi ha generat una intensa polèmica a Twitter, on aficionats i periodistes han criticat durament el defensa del Real Madrid per les seves constants accions al límit del reglament.

A més, aquest incident arriba poc després d'una actuació bastant irregular d'Asencio en l'esportiu. El central va ser protagonista negatiu en dues accions clau durant aquest mateix encontre davant el Leganés: un error greu de posicionament que va facilitar el segon gol visitant i un possible penal en el descompte que l'àrbitre va decidir ignorar, però que va deixar en evidència novament la seva excessiva contundència.

A més, a tot això cal sumar-li el ja conegut cas extraesportiu que continua sent investigat a hores d'ara i que podria deixar a Asencio en molt mal lloc.