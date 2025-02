Laporta i Flick accepten: El futbolista del Barça que vol el Tottenham

El de 2025 es preveu un estiu molt mogut als despatxos del Camp Nou, un més. La confecció de la plantilla d'aquest curs no ha resultat tot l'òptima que s'esperava i han quedat diverses tasques pendents per al pròxim any. Per poder dur a terme totes, tenint en compte l'encara dèbil situació financera del club, és primordial que hi hagi sortides. I si deixen diners a la caixa amb la seva marxa, molt millor.

El Tottenham, la temporada del qual està sent realment catastròfica, ha fixat el seu setge al vestidor culer i està disposat a fer un esforç per Andreas Christensen, tal com informen des d'El Nacional. El futur del danès al FC Barcelona es troba en una cruïlla. El central, que va arribar al club el 2022 procedent del Chelsea, ha estat una peça clau en la defensa blaugrana; sobretot el passat curs, quan Xavi el va redescobrir com a '5'. No obstant això, les constants lesions en la temporada 2024-2025 han minvat la seva participació i han obert la porta a una possible sortida en el pròxim mercat d'estiu.

Christensen va debutar amb el Barcelona a l'agost de 2022 i ràpidament va adquirir ampli protagonisme en els esquemes de Xavi Hernández. La seva capacitat per anticipar-se i la seva solvència en la sortida de pilota el van convertir en un baluard defensiu. No obstant això, la present temporada ha estat particularment desafiant per al danès.

En el primer partit de LaLiga 2024-2025, disputat el 17 d'agost contra el València CF a Mestalla, Christensen va ingressar al camp al minut 64, substituint Pau Cubarsí. Després d'aquest breu període de joc, va ser diagnosticat amb una tendinopatia al tendó d'Aquil·les esquerre, lesió que el va mantenir allunyat dels terrenys de joc durant cinc mesos. Tot i que va rebre l'alta mèdica el 17 de gener de 2025, una nova lesió al soli de la cama dreta, soferta el 27 de gener durant un entrenament, el va apartar novament de la competició per aproximadament tres setmanes.

La competència interna i les decisions tàctiques

L'absència prolongada de Christensen ha permès l'emergència de joves talents en la defensa blaugrana. Pau Cubarsí, de 19 anys, ha aprofitat l'oportunitat per consolidar-se com a titular, formant una dupla sòlida amb Iñigo Martínez. A més, l'entrenador Hansi Flick compta amb opcions com Ronald Araújo i Eric García, que han demostrat estar a l'altura quan se'ls ha requerit.

Aquesta competència interna, sumada a les recurrents lesions de Christensen, ha portat Flick a reconsiderar la necessitat del danès en la plantilla. La possibilitat d'alliberar massa salarial i obtenir ingressos pel seu traspàs es presenta com una opció viable per reforçar altres àrees de l'equip.

L'interès del Tottenham Hotspur

Davant aquest panorama, el Tottenham Hotspur ha mostrat un interès concret en adquirir els serveis de Christensen. L'entrenador dels 'Spurs', Ange Postecoglou, considera que l'estil de joc del danès encaixaria perfectament en el seu esquema defensiu, caracteritzat per una sortida neta de la pilota i solidesa a la rereguarda.

Inicialment, el club londinenc va plantejar una oferta propera als 10 milions d'euros. No obstant això, conscients de la necessitat de reforçar la seva defensa, han decidit incrementar la proposta fins als 15 milions d'euros, xifra que el FC Barcelona veuria amb bons ulls, segons la informació de la font anteriorment esmentada.

La possible venda de Christensen no només alleujaria la massa salarial del club, sinó que també proporcionaria fons addicionals per dur a terme altres fitxatges estratègics. Tot i haver arribat lliure el 2022, una venda per 15 milions d'euros representaria un guany net significatiu per a les arques blaugranes.

A més, la sortida del danès podria facilitar la inscripció definitiva de jugadors com Dani Olmo, la situació contractual del qual ha estat condicionada per les limitacions del 'fair play' financer i les lesions de llarga durada a la plantilla