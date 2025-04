Novetats al Celta amb Carreira i Alfon

El Real Club Celta de Vigo es troba en una fase decisiva per assegurar la continuïtat de dos dels seus talents més prometedors: Sergio Carreira i Alfonso 'Alfon' González. Tots dos jugadors, formats a la pedrera celeste, finalitzen contracte el pròxim 30 de juny, i les negociacions per a les seves renovacions avancen positivament. ​

Rendiment destacat de Carreira i Alfon

Sergio Carreira, lateral dret de 24 anys, ha estat una peça clau en la defensa del Celta durant la temporada 2024-2025. La seva capacitat per incorporar-se a l'atac i la seva solidesa defensiva li han valgut un lloc indiscutible en l'onze titular. A més, la seva inclusió en la prellista de 50 jugadors de Luis de la Fuente en l'última finestra internacional subratlla el seu creixent reconeixement a nivell nacional.

| RC Celta

Per la seva banda, Alfon González, extrem esquerre de 25 anys, ha dissipat qualsevol dubte sobre la seva capacitat per competir en l'elit. Després d'una destacada temporada amb el Celta B, on va anotar 15 gols en 40 partits, Alfon va ser promogut al primer equip al juliol de 2024. Des de llavors, ha participat en 17 duels de LaLiga, sumant 766 minuts i anotant 2 gols, consolidant-se com una opció ofensiva valuosa per a l'entrenador Claudio Giráldez. ​

Negociacions en curs i perspectives

El director de futbol del Celta, Marco Garcés, ha expressat confiança en la renovació de tots dos jugadors. Segons Garcés, les converses amb els representants de Carreira i Alfon van per bon camí, destacant que tots dos futbolistes desitgen continuar a Vigo i que el club valora el seu rendiment i potencial de creixement.

L'entrenador Claudio Giráldez també s'ha mostrat tranquil respecte a les renovacions, emfatitzant la importància de tots dos jugadors per al projecte esportiu del club.

Actualment, el Celta de Vigo ocupa la vuitena posició a LaLiga amb 39 punts en 28 partits, mantenint vives les seves aspiracions europees. El pròxim enfrontament contra la UD Las Palmas a Balaídos és crucial per acostar-se als llocs que donen accés a competicions continentals. Per a aquest encontre, s'espera que Carreira ocupi el carril dret, mentre que Alfon podria acompanyar Iago Aspas i Borja Iglesias al front d'atac.

La continuïtat de Carreira i Alfon no només enfortiria la plantilla actual, sinó que també enviaria un missatge clar sobre l'aposta del Celta pel talent local i l'estabilitat esportiva. A mesura que avancen les negociacions, l'afició celeste espera amb optimisme la confirmació que aquests dos canterans seguiran defensant els colors del club en les pròximes temporades.