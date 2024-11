Pedri revela la diferència entre Xavi i Flick: 'Em ve moltíssim millor'

Tot i que els estils de Xavi Hernández i Hansi Flick comparteixen el gust per dominar la possessió, l'execució de les idees presenta diferències marcades. Això no només es reflecteix en els partits, sinó també en la manera com tots dos gestionen els entrenaments i el dia a dia amb els jugadors. Pedri, que ha brillat les últimes setmanes, ha estat el primer a reconèixer com el canvi d'entrenador ha impactat positivament en el rendiment.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

El canari, que les dues últimes temporades va patir una seguidilla de lesions que van minvar el seu nivell, ha recuperat la seva millor versió aquesta campanya sota les ordres de Flick. En el partit recent contra el Brest, Pedri no només va destacar, sinó que va ser el jugador del Barça que més quilòmetres va recórrer (12), mostrant un desplegament físic inigualable. A més, les seves xifres a la trobada són una mostra de la seva importància: 111 intervencions, 84 passades completades -26 en l'últim terç del camp- i tres regats exitosos. També va aportar en defensa, amb sis recuperacions i una entrada encertada, sent un jugador clau tant en atac com en contenció.

A la roda de premsa posterior al partit, Pedri va parlar sobre el que ha suposat per a ell el treball amb Flick i la diferència respecte a Xavi. “No vull dir que abans no es treballava, com han dit que deia. És mentida, simplement treballem d'una manera diferent que a mi personalment em ve molt millor”, va comentar. La clau, segons el migcampista, és el tipus d'entrenament físic que fa ara: “He trobat aquesta manera d'entrenar amb goma i amb altres coses que em va millor”.

Ha tornat Pedri

Aquest canvi d'enfocament sembla haver estat determinant perquè el canari no només hagi superat la ratxa de lesions, sinó també perquè hagi recuperat la regularitat. Aquesta temporada, Pedri ha participat en els 19 partits disputats pel Barça, sumant tres gols i dues assistències i demostrant que el seu joc segueix sent fonamental per a l'equip. En paraules del mateix Flick, “és un jugador insubstituïble, el motor del centre del camp”.

Sota la direcció de Xavi, Pedri també va mostrar centelleigs de la seva qualitat, però les contínues lesions i el desgast físic el van allunyar del millor nivell. Ara, amb Flick, el jove centrecampista ha trobat una metodologia que no només en potencia el rendiment, sinó que també el manté en òptimes condicions. Els seus números ho avalen, i la seva influència en el joc del Barça és inqüestionable.

Mentre l'equip continua a la lluita per tots els títols, Pedri s'ha consolidat com una de les peces clau del nou Barça de Flick. La seva capacitat per adaptar-se a les exigències del tècnic alemany, juntament amb l'evolució en la preparació física, promet ser un factor diferencial per a la resta de la temporada.