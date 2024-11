Pedri desvela la diferencia entre Xavi y Flick: 'Me viene muchísimo mejor'

Aunque los estilos de Xavi Hernández y Hansi Flick comparten el gusto por dominar la posesión, la ejecución de sus ideas presenta diferencias marcadas. Esto no solo se refleja en los partidos, sino también en la forma en que ambos gestionan los entrenamientos y el día a día con los jugadores. Pedri, quien ha brillado en las últimas semanas, ha sido el primero en reconocer cómo el cambio de entrenador ha impactado positivamente en su rendimiento.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

El canario, que en las dos últimas temporadas sufrió una seguidilla de lesiones que mermaron su nivel, ha recuperado su mejor versión esta campaña bajo las órdenes de Flick. En el reciente partido contra el Brest, Pedri no solo destacó, sino que fue el jugador del Barça que más kilómetros recorrió (12), mostrando un despliegue físico inigualable. Además, sus cifras en el encuentro son una muestra de su importancia: 111 intervenciones, 84 pases completados -26 de ellos en el último tercio del campo- y tres regates exitosos. También aportó en defensa, con seis recuperaciones y una entrada acertada, siendo un jugador clave tanto en ataque como en contención.

En la rueda de prensa posterior al partido, Pedri habló sobre lo que ha supuesto para él el trabajo con Flick y la diferencia respecto a Xavi. “No quiero decir que antes no se trabajaba, como han dicho que decía. Es mentira, simplemente trabajamos de una manera diferente que a mí en lo personal me viene muchísimo mejor”, comentó. La clave, según el mediocampista, está en el tipo de entrenamiento físico que realiza ahora: “He encontrado esa manera de entrenar con goma y con otras cosas que me va mejor”.

Ha vuelto Pedri

Este cambio de enfoque parece haber sido determinante para que el canario no solo haya superado su racha de lesiones, sino también para que haya recuperado la regularidad. Esta temporada, Pedri ha participado en los 19 partidos disputados por el Barça, sumando tres goles y dos asistencias, y demostrando que su juego sigue siendo fundamental para el equipo. En palabras del propio Flick, "es un jugador insustituible, el motor del centro del campo".

Bajo la dirección de Xavi, Pedri también mostró destellos de su calidad, pero las continuas lesiones y el desgaste físico lo alejaron de su mejor nivel. Ahora, con Flick, el joven centrocampista ha encontrado una metodología que no solo potencia su rendimiento, sino que también lo mantiene en óptimas condiciones. Sus números lo avalan, y su influencia en el juego del Barça es incuestionable.

Mientras el equipo continúa en la lucha por todos los títulos, Pedri se ha consolidado como una de las piezas clave del nuevo Barça de Flick. Su capacidad para adaptarse a las exigencias del técnico alemán, junto con la evolución en su preparación física, promete ser un factor diferencial para el resto de la temporada.