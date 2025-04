Pedrerol s'encara amb Javi Miguel abans de la final de la Copa del Rei: 'Mbappé...'

La tensió prèvia a la gran final de la Copa del Rei 2024/2025 entre el FC Barcelona i el Real Madrid segueix deixant moments molt intensos als platós de televisió. En aquesta ocasió, Josep Pedrerol i Javi Miguel van protagonitzar una forta discussió durant l'emissió del popular programa esportiu 'El Chiringuito', en relació amb la participació de Kylian Mbappé en el decisiu encontre.

Mbappé al centre d'una polèmica discussió entre Pedrerol i Javi Miguel

La controvèrsia va començar quan Javi Miguel va expressar els seus dubtes sobre el compromís del davanter francès amb el Real Madrid, davant rumors que Mbappé podria no ser titular a la final. Segons el col·laborador, l'atacant ha fitxat per l'equip blanc justament per disputar partits d'aquesta magnitud i no encontres menors, emfatitzant que "no està compromès al 100%. Ell ha vingut per jugar aquestes finals. Ell no ha vingut per jugar contra el Leganés".

| RFEF

Pedrerol va respondre immediatament, carregat d'ironia: "I el Barça que la perdi, que la guanyi ell. Ben dit, Javier Miguel. Molta generositat per part, és clar que sí. Com ha vingut Mbappé per guanyar la Copa del Rei, el Barça la deixem que guanyi, veritat?".

La discussió va pujar ràpidament de to, generant tensió palpable a l'estudi. Javi Miguel va defensar que el paper de Mbappé era ser decisiu en partits importants, al que Pedrerol va replicar contundentment: "És veritat que Mbappé ha vingut per guanyar-ho tot. No sempre el Real Madrid guanyarà la Champions, encara que gairebé sempre ho fa. Mbappé ha vingut al Real Madrid perquè considera que és el millor del món".

Intercanvi d'opinions sobre el cost del fitxatge de Mbappé

La discussió va derivar finalment cap al cost del traspàs del jugador francès. Pedrerol, defensant l'operació del Real Madrid, va assegurar: "És el millor del món. Saps que va costar més barat que Olmo, no?". Javi Miguel va qüestionar aquesta afirmació: "Bé, hi ha opinions diferents. A mi que m'expliquin aquesta prima de fitxatges".

Aquest intercanvi d'opinions reflecteix la creixent pressió que envolta Kylian Mbappé des de la seva arribada al Real Madrid, especialment de cara a partits clau com aquesta final de Copa. La inversió realitzada pel club merengue per la seva incorporació ha generat altíssimes expectatives sobre el rendiment del francès en moments decisius.

Mbappé, obligat a respondre al camp

La forta controvèrsia mediàtica posa Mbappé en una posició particularment exigent. Totes les mirades estaran posades en ell durant el partit d'aquesta nit a Sevilla, esperant que el davanter francès sigui el factor diferencial perquè el Real Madrid pugui alçar-se amb el títol davant un Barcelona que arriba també carregat de motivació i disposat a aprofitar qualsevol debilitat del rival.

Aquest xoc dialèctic entre Pedrerol i Javi Miguel mostra clarament la dimensió del que es juga aquesta nit, on no només està en disputa un trofeu, sinó també la credibilitat de les grans estrelles i les estratègies esportives de dos dels clubs més grans del futbol mundial.