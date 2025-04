Pedrerol se encara con Javi Miguel antes de la final de la Copa del Rey: 'Mbappé...'

La tensión previa a la gran final de la Copa del Rey 2024/2025 entre el FC Barcelona y el Real Madrid sigue dejando momentos muy intensos en los platós de televisión. En esta ocasión, Josep Pedrerol y Javi Miguel protagonizaron una fuerte discusión durante la emisión del popular programa deportivo 'El Chiringuito', en relación con la participación de Kylian Mbappé en el decisivo encuentro.

Mbappé en el centro de una polémica discusión entre Pedrerol y Javi Miguel

La controversia comenzó cuando Javi Miguel expresó sus dudas sobre el compromiso del delantero francés con el Real Madrid, ante rumores de que Mbappé podría no ser titular en la final. Según el colaborador, el atacante ha fichado por el equipo blanco justamente para disputar partidos de esta magnitud y no encuentros menores, enfatizando que "no está comprometido al 100%. Él ha venido para jugar estas finales. Él no ha venido para jugar contra el Leganés".

| RFEF

Pedrerol respondió inmediatamente, cargado de ironía: "Y el Barça que la pierda, que la gane él. Bien dicho, Javier Miguel. Mucha generosidad por parte, claro que sí. Como ha venido Mbappé para ganar la Copa del Rey, el Barça la dejamos que gane, ¿verdad?".

La discusión subió rápidamente de tono, generando tensión palpable en el estudio. Javi Miguel defendió que el papel de Mbappé era ser decisivo en partidos importantes, a lo que Pedrerol replicó contundentemente: "Es verdad que Mbappé ha venido para ganarlo todo. No siempre el Real Madrid ganará la Champions, aunque casi siempre lo hace. Mbappé ha venido al Real Madrid porque considera que es el mejor del mundo".

Cruce de opiniones sobre el coste del fichaje de Mbappé

La discusión derivó finalmente hacia el coste del traspaso del jugador francés. Pedrerol, defendiendo la operación del Real Madrid, aseguró: "Es el mejor del mundo. ¿Tú sabes que costó más barato que Olmo, no?". Javi Miguel cuestionó esta afirmación: "Bueno, hay opiniones distintas. A mí que me expliquen esa prima de fichajes".

Este intercambio de opiniones refleja la creciente presión que rodea a Kylian Mbappé desde su llegada al Real Madrid, especialmente de cara a partidos clave como esta final de Copa. La inversión realizada por el club merengue para su incorporación ha generado altísimas expectativas sobre el rendimiento del francés en momentos decisivos.

Mbappé, obligado a responder en la cancha

La fuerte controversia mediática pone a Mbappé en una posición particularmente exigente. Todas las miradas estarán puestas en él durante el partido de esta noche en Sevilla, esperando que el delantero francés sea el factor diferencial para que el Real Madrid pueda alzarse con el título frente a un Barcelona que llega también cargado de motivación y dispuesto a aprovechar cualquier debilidad del rival.

Este choque dialéctico entre Pedrerol y Javi Miguel muestra claramente la dimensión de lo que se juega esta noche, donde no solo está en disputa un trofeo, sino también la credibilidad de las grandes estrellas y las estrategias deportivas de dos de los clubes más grandes del fútbol mundial.