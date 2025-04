Els càntics de l'afició del Barça que no agradaran a Vinícius

La prèvia de la final de la Copa del Rei 2024/2025 entre FC Barcelona i Real Madrid no només està carregada de tensió esportiva i polèmiques arbitrals, sinó també de les habituals rivalitats que escalfen encara més l'ambient. En aquest cas, un vídeo viralitzat a les xarxes socials mostra com els aficionats culers han dedicat càntics molt particulars a Vinicius Jr. en un ambient festiu que, sens dubte, generarà controvèrsia en l'afició blanca.

"Vinicius baló de platja": el càntic culer que encén la polèmica

A la tarda prèvia al gran clàssic del futbol espanyol, centenars de seguidors blaugranes es van concentrar a Sevilla per donar suport al seu equip abans del transcendental partit. Entre càntics d'ànim al Barça, els aficionats van entonar repetidament: "Vinicius baló de platja, baló de platja", una burla directa cap a l'extrem brasiler del Real Madrid.

Aquest càntic s'ha popularitzat durant l'actual temporada en diferents estadis d'Espanya després que Vinicius es quedés sense guanyar la Pilota d'Or l'any passat. El davanter havia presumit públicament de ser el favorit per endur-se el prestigiós guardó, cosa que finalment no va passar i que ara és utilitzada per les aficions rivals per intentar desestabilitzar-lo emocionalment.

Una temporada irregular per a Vinicius Jr.

Encara que Vinicius no ha realitzat una mala campanya a nivell estadístic, les seves xifres disten bastant del rendiment espectacular que va exhibir en temporades anteriors. Amb 20 gols i 14 assistències en 47 partits disputats aquesta temporada, el brasiler continua sent important en l'esquema ofensiu del Real Madrid, però clarament el seu impacte i regularitat han descendit respecte al curs anterior.

Aquesta baixada de rendiment, unida a certes actuacions irregulars en partits decisius, ha estat aprofitada per les aficions rivals per qüestionar i ridiculitzar el seu protagonisme. El càntic "Vinicius baló de platja" fa referència, en to jocós, a aquesta pèrdua d'efectivitat i precisió que molts crítics assenyalen en les seves actuacions recents.

Aquest tipus de situacions extradeportives no són noves en els clàssics entre Barça i Real Madrid, però sí que solen ser un factor emocional rellevant. La pressió afegida que generen aquests càntics podria tenir efectes psicològics en el rendiment del jugador madridista durant la final de Copa del Rei a La Cartuja.

Vinicius Jr., conegut per la seva personalitat extrovertida i per respondre amb motivació davant les crítiques, tindrà a Sevilla una oportunitat immillorable per respondre al camp. Una bona actuació en aquesta final podria servir-li com una reivindicació davant els seus detractors i, de passada, apagar temporalment aquestes crítiques.