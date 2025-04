Jota Jordi contundent a la final de la Copa del Rei: 'És l'única...'

per Iker Silvosa

La final de la Copa del Rei 2024/2025 continua sumant capítols de tensió fins i tot abans del xiulet inicial. El popular tertulià esportiu Jota Jordi ha realitzat unes contundents declaracions a les xarxes socials respecte a la polèmica arbitral que ha envoltat la prèvia de l'enfrontament entre el FC Barcelona i el Real Madrid, generant immediatament reaccions trobades.

Jota Jordi acusa el Madrid de generar tensió arbitral

"Era l'única manera que tenien de poder competir aquesta final. Generar tensió i condicionar els àrbitres. Ho han aconseguit… ARA A PER ELLS!!! MÉS VALOR TINDRÀ GUANYAR-LOS!!!", va expressar Jota Jordi a Twitter, deixant clar el seu punt de vista sobre les accions del conjunt blanc en les últimes hores.

| RFEF

Aquestes paraules del col·laborador televisiu arriben després d'una setmana especialment polèmica, on les crítiques cap a la designació arbitral per a la final es van convertir en el principal focus mediàtic. Tot va començar amb el vídeo difós per Real Madrid TV i les declaracions posteriors de De Burgos Bengoetxea en roda de premsa.

La reacció del club madridista no es va fer esperar, elevant encara més la tensió. El Real Madrid va decidir no presentar-se ni a l'entrenament previ a l'estadi, ni a la tradicional roda de premsa oficial ni tampoc al sopar de gala organitzat per la Reial Federació Espanyola de Futbol, en senyal clara de protesta davant el que consideren un arbitratge perjudicial i condicionat.

Conseqüències i respostes després de la polèmica decisió madridista

Les declaracions de Jota Jordi han generat ràpidament una àmplia repercussió a les xarxes socials, polaritzant encara més les posicions entre aficionats culers i madridistes. Els seguidors del Barça donen suport majoritàriament a aquesta visió, entenent que el Real Madrid busca crear una atmosfera de pressió cap als àrbitres per influir en les seves decisions durant la final.

D'altra banda, aficionats del club merengue defensen la postura adoptada per la directiva, assegurant que les seves accions busquen denunciar públicament el que consideren una falta d'imparcialitat en la designació arbitral.

Un ambient carregat de tensió abans del Clàssic

Independentment de l'opinió sobre aquesta polèmica, el cert és que la final de Copa arriba precedida d'una tensió excepcional, amb un ambient més propi d'una guerra psicològica que d'una cita esportiva. El FC Barcelona, conscient que aquesta situació podria afectar el desenvolupament del joc, ha intentat mantenir-se al marge de declaracions directes, deixant que siguin figures com Jota Jordi qui canalitzin la indignació blaugrana.

Amb tot aquest context previ, la final que es disputarà aquesta nit a l'Estadi de La Cartuja adquireix un valor simbòlic encara més gran. La victòria, com afirma Jota Jordi, "tindrà més valor", especialment per a un Barça decidit a superar les controvèrsies extradeportives i a demostrar la seva vàlua únicament sobre el terreny de joc.