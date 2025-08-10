Paunovic quiere a un ex del Barça y a un ex de Liverpool para el Oviedo

El Real Oviedo ha vuelto a la máxima categoría del fútbol español después de una larga espera, y ahora busca afianzar su posición con un proyecto sólido. Bajo la propiedad del Grupo Pachuca, el club asturiano invierte en estabilidad a largo plazo, inspirándose en modelos exitosos como el de la Real Sociedad o el Betis.

La pretemporada avanza con intensidad, enfocada en construir un equipo capaz de competir en LaLiga EA Sports. Veljko Paunovic, el técnico serbio al mando, trabaja en tácticas que priorizan la presión alta y las transiciones rápidas, generando ilusión entre los aficionados que llenan el Carlos Tartiere. Este regreso a Primera División trae desafíos, como la necesidad de profundidad en la plantilla para evitar descensos prematuros.

El enfoque táctico de Paunovic en la reconstrucción del mediocampo ovetense

Paunovic diseña un esquema flexible, a menudo un 4-2-3-1, donde el centro del campo actúa como eje central para controlar el ritmo del partido. Sus jugadores clave deben combinar recuperación de balones con distribución precisa, algo que ha faltado en pretemporada. Incorporaciones recientes como Luka Ilic, procedente del Estrella Roja, aportan visión y creatividad, mientras Salomón Rondón ofrece experiencia en ataque.

Sin embargo, la dirección deportiva busca más veteranía para equilibrar juventud y madurez. Fuentes como la Radiotelevisión del Principado de Asturias destacan cómo el club persigue opciones accesibles, tras frustrarse traspasos como los de Jovic y Maksimovic por ofertas rivales de AEK Atenas y la liga catarí.

Oriol Romeu emerge como opción experimentada desde el Barcelona

Oriol Romeu, el mediocentro catalán de 33 años, aparece en el radar del Oviedo como una posible incorporación que podría transformar la medular, según la fuente ya mencionada. Tras no entrar en los planes de Hansi Flick en el Barcelona, Romeu entrena en solitario mientras negocia su desvinculación, mostrando dedicación pese a una temporada irregular en Girona. Su trayectoria incluye pasos por Chelsea, Valencia y Southampton, donde demostró solidez en duelos aéreos y lectura táctica, promediando 1.5 recuperaciones por partido en la campaña 2024/2025.

En el esquema de Paunovic, Romeu aportaría liderazgo y estabilidad, compensando su menor velocidad con posicionamiento inteligente. Aunque Girona, bajo Míchel, también lo sigue de cerca por su estima pasada, el Oviedo avanza en contactos con Deco y Laporta para sellar un acuerdo gratuito. Esta oportunidad de mercado encaja en la estrategia carbayona de fichar perfiles con bagaje en ligas top sin grandes desembolsos.

Marko Grujic como alternativa serbia con pedigrí europeo para la sala de máquinas

Otro nombre que calienta el interés en Asturias es Marko Grujic, el pivote de 29 años que Paunovic conoce bien por su origen serbio y trayectoria internacional. Formado en el Liverpool bajo Jürgen Klopp, Grujic ha pasado por Hertha Berlín, Cardiff y Oporto, donde su rol se redujo a testimonial en la última temporada debido a lesiones y competencia.

Mide 1,91 metros y destaca en intercepciones, con un promedio de 2.1 duelos ganados por encuentro, ofreciendo músculo y salida de balón limpia que fortalecería el doble pivote ovetense. Paunovic ha hablado personalmente con él para convencerlo, valorando su potencial en un fútbol más físico como el español. Con contrato en Oporto hasta 2026, el club portugués aceptaría una indemnización mínima, haciendo viable la operación. Grujic podría relanzar su carrera en LaLiga, aportando versatilidad defensiva y complementando a Ilic en transiciones.