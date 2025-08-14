Paunovic té un objectiu ambiciós per a l'Oviedo: s'inspira en un jugador de l'Oporto

El Real Oviedo es troba immers en una intensa planificació per afrontar amb garanties el seu retorn a Primera Divisió. La directiva asturiana busca incorporacions estratègiques que aportin qualitat i experiència en posicions clau de la plantilla. En aquest context, ha sorgit un nom que podria revolucionar el mercat d'estiu del club asturià.
Es tracta d'un migcampista amb una trajectòria contrastada a Europa, amb presència en competicions internacionals d'alt nivell. La seva incorporació seria una declaració d'intencions sobre les aspiracions de l'Oviedo en aquesta nova campanya. Les converses es mantenen en un punt actiu.
Experiència contrastada en el futbol europeu
Format en un dels clubs més importants de Sèrbia, va fer el salt a la Premier League anglesa el 2016. Allà va militar en un equip històric que li va brindar les seves primeres experiències en el futbol d'elit internacional. El seu pas per la lliga anglesa va estar marcat per diverses cessions a diferents clubs per acumular minuts i maduresa.
Posteriorment, el seu rendiment li va obrir les portes de lligues com l'alemanya i la portuguesa, on va consolidar la seva reputació. Al seu club actual, ha demostrat capacitat per recuperar pilotes, distribuir amb criteri i aportar arribada ofensiva. Aquesta versatilitat tàctica el converteix en un perfil molt cotitzat dins el mercat estival de fitxatges.
Un perfil físic i tècnic que encaixaria al Tartiere
Amb 1,91 metres d'alçada, ofereix una imponent presència física a la zona ampla del camp. La seva capacitat per imposar-se en els duels aeris i la seva visió per iniciar transicions ràpides són aspectes destacats. A més, posseeix un xut precís que li permet contribuir en accions a pilota aturada.
En el pla defensiu, és un migcentre sòlid que sap posicionar-se per tallar línies de passada rivals. La seva disciplina tàctica encaixa amb les exigències d'un entrenador com Veljko Paunović, que prioritza l'equilibri a la medul·lar. Aquest equilibri seria clau perquè l'Oviedo pugui competir davant rivals amb plantilles de més pressupost.
Obstacles econòmics i possibles solucions
L'operació, però, presenta desafiaments importants que la directiva oviedista intenta superar mitjançant fórmules creatives. El salari del jugador és elevat i el seu club actual manté una taxació alta de traspàs. Per aconseguir la seva arribada, l'Oviedo podria optar per una cessió compartint fitxa amb el conjunt propietari.
Una altra opció passaria per incloure incentius per objectius que redueixin el cost inicial de l'operació. Aquest tipus d'acords s'ha utilitzat amb èxit en altres incorporacions recents dins el futbol espanyol. En qualsevol cas, el mercat avança i altres clubs també han mostrat interès.
Un missatge d'ambició per a l'afició
L'arribada d'un futbolista amb aquest recorregut suposaria un impacte immediat tant dins com fora del camp. Esportivament, reforçaria un sector del camp clau per sostenir l'estructura tàctica de l'equip. Institucionalment, enviaria un missatge clar a l'afició sobre l'ambició del projecte esportiu per a aquesta temporada.
La graderia del Carlos Tartiere, que va celebrar amb entusiasme l'ascens, espera un equip capaç de competir sense complexos. Fitxatges d'aquest perfil augmenten les expectatives i enforteixen el vincle entre la grada i el vestidor. Si finalment es concreta, l'anunci podria convertir-se en un dels moments més destacats de l'estiu futbolístic.
En les pròximes setmanes, el club haurà de decidir si assumeix el risc econòmic que implica aquesta operació. La direcció esportiva, encapçalada per Txema Indias, estudia tots els escenaris possibles abans de fer un pas definitiu. La pressió del calendari i la necessitat de tancar la plantilla abans de l'inici de lliga afegeixen urgència.
Per ara, l'interès és real i les negociacions continuen sota estricta confidencialitat, tot i que amb optimisme moderat. Si el desenllaç és favorable, el Real Oviedo incorporarà el migcampista serbi Marko Grujić com a reforç estel·lar.