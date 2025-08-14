Paunovic tiene un objetivo ambicioso para el Oviedo: Se fija en un jugador del Oporto

El Real Oviedo se encuentra inmerso en una intensa planificación para afrontar con garantías su regreso a Primera División. La directiva carbayona busca incorporaciones estratégicas que aporten calidad y experiencia en posiciones clave de la plantilla. En este contexto, ha surgido un nombre que podría revolucionar el mercado veraniego del club asturiano.

Se trata de un centrocampista con una trayectoria contrastada en Europa, con presencia en competiciones internacionales de alto nivel. Su incorporación sería una declaración de intenciones sobre las aspiraciones del Oviedo en esta nueva campaña. Las conversaciones se mantienen en un punto activo.

Experiencia contrastada en el fútbol europeo

Formado en uno de los clubes más importantes de Serbia, dio el salto a la Premier League inglesa en 2016. Allí militó en un histórico equipo que le brindó sus primeras experiencias en el fútbol de élite internacional. Su paso por la liga inglesa estuvo marcado por varias cesiones a diferentes clubes para acumular minutos y madurez.

Posteriormente, su rendimiento le abrió las puertas de ligas como la alemana y la portuguesa, donde consolidó su reputación. En su actual club, ha demostrado capacidad para recuperar balones, distribuir con criterio y aportar llegada ofensiva. Esta versatilidad táctica le convierte en un perfil muy cotizado dentro del mercado estival de fichajes.

Un perfil físico y técnico que encajaría en el Tartiere

Con 1,91 metros de altura, ofrece una imponente presencia física en la zona ancha del campo. Su capacidad para imponerse en los duelos aéreos y su visión para iniciar transiciones rápidas son aspectos destacados. Además, posee un golpeo preciso que le permite contribuir en acciones a balón parado.

En el plano defensivo, es un mediocentro sólido que sabe posicionarse para cortar líneas de pase rivales. Su disciplina táctica encaja con las exigencias de un entrenador como Veljko Paunović, que prioriza el equilibrio en la medular. Este equilibrio sería clave para que el Oviedo pueda competir ante rivales con plantillas de mayor presupuesto.

Obstáculos económicos y posibles soluciones

La operación, sin embargo, presenta desafíos importantes que la directiva oviedista intenta superar mediante fórmulas creativas. El salario del jugador es elevado y su club actual mantiene una tasación alta de traspaso. Para lograr su llegada, el Oviedo podría optar por una cesión compartiendo ficha con el conjunto propietario.

Otra opción pasaría por incluir incentivos por objetivos que reduzcan el coste inicial de la operación. Este tipo de acuerdos se ha utilizado con éxito en otras incorporaciones recientes dentro del fútbol español. En cualquier caso, el tiempo apremia, ya que el mercado avanza y otros clubes también han mostrado interés.

Un mensaje de ambición para la afición

La llegada de un futbolista con este recorrido supondría un impacto inmediato tanto dentro como fuera del campo. Deportivamente, reforzaría un sector del campo clave para sostener la estructura táctica del equipo. Institucionalmente, enviaría un mensaje claro a la afición sobre la ambición del proyecto deportivo para esta temporada.

La hinchada del Carlos Tartiere, que celebró con entusiasmo el ascenso, espera un equipo capaz de competir sin complejos. Fichajes de este perfil aumentan las expectativas y fortalecen el vínculo entre la grada y el vestuario. Si finalmente se concreta, el anuncio podría convertirse en uno de los momentos más destacados del verano futbolístico.

En las próximas semanas, el club deberá decidir si asume el riesgo económico que implica esta operación. La dirección deportiva, encabezada por Txema Indias, estudia todos los escenarios posibles antes de dar un paso definitivo. La presión del calendario y la necesidad de cerrar la plantilla antes del inicio liguero añaden urgencia.

Por ahora, el interés es real y las negociaciones continúan bajo estricta confidencialidad, aunque con optimismo moderado. Si el desenlace es favorable, el Real Oviedo incorporará al centrocampista serbio Marko Grujić como refuerzo estelar.