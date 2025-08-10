L'Oviedo torna a aliar-se amb el Mirandés: cessió d'un jugador prometedor

El mercat de fitxatges entra en la seva recta final i el Real Oviedo continua treballant per tancar una plantilla competitiva de cara al seu retorn a LALIGA EA Sports. Després d’un estiu d’incorporacions que han elevat el nivell de l’equip i de sortides que han alleugerit la massa salarial, el club asturià afronta ara decisions importants sobre el futur d’alguns dels seus jugadors més joves.
En aquest context, la direcció esportiva analitza un cas particular que combina projecció de futur i necessitats immediates de rodatge. Es tracta d’un migcampista format al planter blau, que ja ha debutat amb el primer equip i que compta amb la plena confiança del cos tècnic.
Una proposta a tres anys amb pla de creixement
El Real Oviedo ha posat sobre la taula una proposta de renovació per tres temporades per blindar el futbolista i assegurar la seva continuïtat a mitjà termini. L’acord, que encara no ha estat signat, inclou un pla específic perquè el jugador guanyi experiència en competició professional.
Aquest pla contempla una cessió immediata a un club de LALIGA Hypermotion durant la temporada 2025-26, amb l’objectiu que disputi un major nombre de partits i afronti el repte de la regularitat. L’equip escollit seria un on pugui tenir un paper protagonista des de l’inici, lluny de la competència ferotge que tindria al Tartiere.
Interès d’altres clubs i decisió pendent
Diversos clubs s’han interessat per la seva situació, especialment un que acaba de consolidar la seva presència a Segona Divisió i que busca reforçar el seu centre del camp amb futbolistes joves i amb projecció. L’operació, si es concreta, beneficiaria totes les parts: el jugador sumaria minuts, l’Oviedo mantindria els seus drets esportius i el club receptor s’enduria un reforç de qualitat.
L’última paraula la té el mateix jugador, que ha de valorar si prefereix quedar-se a Oviedo i lluitar per un lloc o fer el pas de sortir per buscar més protagonisme. El club és conscient que una temporada en blanc podria frenar la seva progressió, per això veu amb bons ulls la cessió sempre que es tanqui la renovació abans.
L’aval dels entrenadors
El migcentre ja ha convençut més d’un entrenador al Carlos Tartiere. Tant amb l’anterior tècnic com amb l’actual, ha demostrat tenir condicions per competir al més alt nivell. El seu debut va deixar bones sensacions, i als entrenaments ha mostrat qualitats que el diferencien: visió de joc, capacitat de passada, arribada des de la segona línia i un notable un contra un.
L’actual entrenador no ha dubtat a elogiar el seu talent en públic, destacant la seva versatilitat i la seva intel·ligència tàctica. Per al cos tècnic, és un futbolista que pot adaptar-se a diferents sistemes i que aporta solucions en diverses zones del centre del camp.
Un futur que passa per una decisió immediata
Als despatxos del Tartiere hi ha consens: és una peça valuosa per al futur del club. Però el calendari no perdona i les places a la plantilla són limitades. El jugador i el seu entorn hauran de prendre una decisió en els pròxims dies, ja que el mercat no espera i les oportunitats per trobar el destí ideal disminueixen a mesura que s’acosta el tancament.
El full de ruta és clar: renovar, sortir cedit, guanyar minuts i tornar a Oviedo convertit en un futbolista més fet. És un pla que ja ha donat resultat amb altres jugadors del planter i que podria ser l’impuls definitiu per consolidar la seva carrera. El protagonista d’aquesta història és Álex Cardero.