Un jugador de l’Atlético no estarà davant l’Espanyol: Cop dur per a Diego Simeone

L'Atlético de Madrid ha completat una nova sessió d'entrenament al Cerro del Espino, amb el cap posat en el seu debut a la lliga del proper diumenge davant l'Espanyol. El conjunt madrileny vol arribar a l'RCDE Stadium en les millors condicions possibles i, per això, Simeone treballa intensament en els últims detalls tàctics i físics.
La gran notícia per al tècnic argentí és la recuperació de Pablo Barrios, absent des d'abans de l'amistós contra el Porto per una lleu lesió muscular. El jugador del planter ha tornat a exercitar-se amb el grup i, llevat d'imprevistos, estarà disponible per al partit de Cornellà, aportant dinamisme i control al centre del camp.
Simeone busca equilibri per a una estrena que exigirà concentració
L'entrenador sap que el primer partit de la temporada sempre té un valor especial, tant a nivell anímic com competitiu. Guanyar a camp contrari permetria a l'equip començar amb confiança i enviar un missatge de solidesa als seus rivals directes pel títol.
Per aconseguir-ho, Simeone treballa amb especial èmfasi en l'equilibri defensiu i la pressió alta, conscient que l'Espanyol buscarà sorprendre des dels primers minuts. L'entrada de Barrios li dona marge per ajustar l'esquema segons les circumstàncies del partit.
Preocupació per la infermeria a la defensa i la davantera
A la línia defensiva, l'absència de José María Giménez continua sent un maldecap per al cos tècnic. El central uruguaià, lesionat des del passat Mundial de Clubs, encara no ha completat ni un sol entrenament amb el grup en el que portem de pretemporada.
La davantera també presenta dubtes, ja que Alexander Sorloth arrossega una contractura des de l'amistós contra el Newcastle. El noruec no s'ha entrenat amb normalitat aquesta setmana i la seva participació diumenge dependrà de les sensacions a les properes sessions.
Objectiu: començar amb pas ferm la nova temporada
Simeone insisteix en la importància de no concedir avantatges a les primeres jornades, on cada punt pot ser decisiu per a les aspiracions finals. La plantilla necessita respondre des del primer minut i demostrar que té prou recursos per competir per tot.
El retorn de Barrios és una excel·lent notícia, però la presència d'altres jugadors clau continua pendent de confirmació. Al tram final de l'entrenament, es va poder comprovar que un dels migcampistes habituals no s'exercitava amb el grup, generant incertesa sobre la seva disponibilitat per a Cornellà.
Finalment, es va confirmar que el futbolista en qüestió és Johnny Cardoso, qui va rebre un cop a la sessió anterior i continua treballant al marge. Malgrat això, el club confia que es pugui recuperar a temps per a l'esperada estrena a la lliga de diumenge.
L'Atlético afronta la nova temporada amb l'expectativa de fer un salt ofensiu gràcies a Julián Álvarez. La seva capacitat per generar ocasions i definir amb fredor pot convertir-se en el factor diferencial que necessita Simeone. Si l'argentí millora encara més el nivell de la temporada passada, l'equip tindrà una alternativa letal que impulsi les seves opcions de lluitar per títols.