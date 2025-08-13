Fabrizio Romano ho confirma: El nou fitxatge de la UD Las Palmas

L'UD Las Palmas enceta l'inici de la temporada amb gran activitat als despatxos esportius. El conjunt dirigit per Luis García disputarà el seu primer partit oficial diumenge vinent davant l'Andorra. El club no ha tancat encara la seva plantilla, ja que el mercat de fitxatges continuarà obert després de l'arrencada de la lliga.
Fins ara, l'entitat groga ha signat un total de deu reforços per a diferents posicions. Entre ells destaquen noms reconeguts com Jesé o Jonathan Viera, que tornen per aportar experiència. El més recent abans d'avui ha estat José Antonio Caro, porter que reforça la porteria insular.
El fitxatge número onze és en camí
Fonts properes al club confirmen que Las Palmas té pràcticament tancada una nova incorporació ofensiva. Es tractaria d'un davanter jove que ja ha competit en lligues europees de bon nivell. La seva arribada es concretarà en qualitat de cessió, a l'espera del reconeixement mèdic obligatori.
Aquest futbolista ha passat per diverses lligues, incloent-hi l'Eredivisie neerlandesa, on va marcar gols importants la temporada passada. També ha defensat la samarreta de la seva selecció en categoria sub-21. Els seus registres en lligues anteriors demostren una gran capacitat golejadora, especialment al seu país natal.
Procedència i trajectòria recent
La seva explosió golejadora a Sèrbia va cridar l'atenció de clubs de França, on finalment va ser fitxat. L'Estrasburg va pagar una xifra propera als 4,7 milions d'euros pel seu traspàs. Des de llavors ha encadenat dues cessions consecutives, buscant continuïtat i minuts de qualitat. La seva etapa més recent va ser als Països Baixos, amb balanç positiu tot i les dificultats d'adaptació.
El tècnic asturià va explicar recentment que busca perfils concrets que donin versatilitat al joc ofensiu. Va mencionar la importància de disposar d'alternatives tàctiques per sorprendre els rivals en diferents moments. Amb aquest reforç, Las Palmas podria alternar esquemes i aprofitar millor les qualitats dels seus extrems.
Expectatives davant l'afició
L'afició groga manté la il·lusió per veure com encaixarà aquest davanter en la dinàmica del grup. El calendari inicial de la temporada exigirà resultats ràpids per afermar la confiança en el projecte esportiu. Els seguidors esperen que la plantilla respongui a l'ambiciós esforç realitzat per la direcció esportiva.
Tot i que l'operació està molt avançada, el club prefereix esperar a completar les proves mèdiques. Només llavors es procedirà a l'anunci oficial i la presentació del futbolista a l'Estadi de Gran Canària. Si les supera sense problemes, el davanter s'incorporarà immediatament als entrenaments del primer equip.
El mercat, encara obert
Luis García no descarta noves incorporacions si sorgeixen oportunitats que millorin el nivell actual de la plantilla. La direcció esportiva continua sondejant jugadors per a posicions específiques abans del tancament definitiu del mercat. Qualsevol reforç addicional dependrà de sortides o ajustos salarials que permetin encaixar el pressupost.
De moment, l'objectiu és integrar com més aviat millor el nou atacant a la plantilla.
Amb tot preparat per a la seva arribada, l'UD Las Palmas confia a sumar un ariet prometedor. El jugador en qüestió és Milos Lukovic, jove davanter serbi cridat a ser la referència ofensiva groga.