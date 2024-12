Pau Víctor - Ferran Torres: La afición dicta sentencia tras el Mallorca - Barça

Fue noche de reivindicaciones en La Palma. El Barça goleó a uno de los equipos más en forma de LaLiga y se deshizo de un mal fario absoluto que venía acompañándole en las últimas semanas. Lo hizo, además, con goles de dos futbolistas que no están teniendo un protagonismo destacable con Hansi Flick: Ferran Torres y Pau Víctor.

El de Foios y el de Sant Cugat tienen la compleja misión de relevar a un incansable Robert Lewandowski. Los pocos minutos en los que el polaco no está sobre el verde se los tienen que repartir entre ambos. Y aunque ayer, ante la jornada de descanso del pichichi, fue Ferran Torres el que partió de inicio, la afición culé lo tiene claro: Pau Víctor antes que Ferran Torres.

El valenciano marcó, sí, pero su presencia sobre el verde no terminó de convencer a la parroquia azulgrana, pues se percibía insustancial en las ofensivas del equipo catalán. Como si realmente no estuviera jugando. Sin embargo, en Pau Víctor, aunque también le achacan su falta de gol habitual, los aficionados sí que ven a un hombre que aporte, que presiona y que muestra carisma. De hecho, ayer al fin pudo ver puerta, algo que no conseguía desde el 28 de septiembre.

| FCB

En X lo tienen claro

Con todo, en las redes sociales hemos podido leer algunos comentarios que corroboran esta sensación de favoritismo de Pau Víctor frente a Ferran Torres. "Valen más 20 minutos de Pau Víctor que 70 de Ferran Torres", proclamaba un usuario de X con insulto incluido, que no hace falta repetir, para referirse al atacante valenciano. De hecho, varios comentarios de la comunidad culé en esta plataforma compartían ese mismo mensaje.

"A mí decidme lo que queráis, pero Pau Víctor me parece que actualmente aporta más que Ferran Torres y Ansu Fati", decía otro; éste sin palabras groseras. Otra cuenta de la red social de Elon Musk sospechaba que el Barça tiene un plan con el ex del Manchester City: "Creo que todos tenemos claro que Pau Víctor tiene que estar por delante de Ferran y si no es así es porque se le quiere vender en enero y hay que ponerle en el escaparate".

Parte de esta argumentación de favoritismo de uno por encima del otro reside precisamente en la actitud transmitida en el terreno de juego. "Le cuesta el gol, pero el chico corre siempre y las pelea todas", decía un internauta, refiriéndose a Pau Víctor. "Mil veces lo pongo antes que Ferran", sentenciaba.