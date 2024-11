Pau Cubarsí sobre Vinicius: 'Estar entre...'

La recent absència de Vinicius Jr. a la Gala de la Pilota d'Or ha causat un gran enrenou al món del futbol. El davanter brasiler del Reial Madrid va decidir no assistir al prestigiós esdeveniment a París, on se celebra anualment els millors futbolistes del món.

Després de saber que no guanyaria el cobejat guardó. Aquesta decisió ha suscitat opinions dividides, ja que alguns defensen que Vinicius tenia el dret de no assistir-hi si no havia de ser guardonat. Mentre que altres veuen la seva absència com una mostra de manca de professionalisme i esportivitat.

Cubarsí parla sobre la Gala

En aquest context, altres jugadors joves han opinat sobre el tema, com ara el prometedor central del Barcelona, Pau Cubarsí. Qui va ser qüestionat sobre aquesta polèmica decisió de Vinicius durant la seva participació al programa esportiu "Tu Diràs" de RAC1.

Pau Cubarsí, considerat una de les promeses més grans en defensa per al club blaugrana, va parlar sobre la importància d'estar present a la Gala de la Pilota d'Or. I com aquest esdeveniment motiva els jugadors a assolir els seus objectius personals i professionals.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Al ser preguntat directament sobre l'absència de Vinicius, Cubarsí va destacar la rellevància de figurar entre els primers 10 o 20 futbolistes al món. Assenyalant que és un honor i un reconeixement al treball constant de cada jugador.

"Estar entre els 10 primers o els 20 primers de la Pilota d'Or ja és un bon premi i és important per a un futbolista ser-hi", va afirmar Cubarsí. Deixant clar el seu respecte cap a l'èxit que significa estar en aquesta posició, fins i tot si no s'emporta el primer premi.

Cubarsí també va compartir la seva experiència a la gala, on va gaudir amb altres jugadors de la seva generació, com Dani Olmo. Qui és el seu bon amic i amb qui va comentar l'ambient a l'esdeveniment. “Dani Olmo i jo vam estar sense guanyar-lo, no em va sorprendre que no guanyés Vinicius, estava molt semblant amb Rodri”, va confessar el jove central.

Elogiant la qualitat dels dos jugadors i expressant la seva admiració per Rodri, que finalment es va emportar el premi. A més, el defensa blaugrana va esmentar amb una barreja de respecte i admiració el seu company Lamine Yamal, un jove talent que considera amb grans capacitats per arribar molt lluny.

D'altra banda, Cubarsí va parlar sobre el seu desenvolupament al FC Barcelona i la inspiració en figures icòniques del club. Va revelar que per a ell, jugadors com Carles Puyol i Gerard Piqué són referents fonamentals, no només pels seus èxits a l'equip, sinó també pel seu lideratge i lleialtat al club.

“Puyol, encara que no vaig veure jugar gaire, és el meu referent i també Piqué”, va esmentar Cubarsí, deixant veure el seu desig de construir una cursa al Barça similar a la dels seus ídols. A més, va fer una picada d'ullet al breu pas de Piqué pel Manchester United, recordant que fins i tot els grans jugadors han de superar desafiaments en diferents contextos.