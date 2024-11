Pau Cubarsí sobre Vinicius: 'Estar entre...'

La reciente ausencia de Vinicius Jr. en la Gala del Balón de Oro ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol. El delantero brasileño del Real Madrid decidió no asistir al prestigioso evento en París, donde se celebra anualmente a los mejores futbolistas del mundo.

Después de saber que no iba a ganar el codiciado galardón. Esta decisión ha suscitado opiniones divididas, pues algunos defienden que Vinicius tenía el derecho de no asistir si no iba a ser galardonado. Mientras que otros ven su ausencia como una muestra de falta de profesionalismo y deportividad.

Cubarsí habla sobre la Gala

En este contexto, otros jugadores jóvenes han opinado sobre el tema, como el prometedor central del Barcelona, Pau Cubarsí. Quien fue cuestionado sobre esta polémica decisión de Vinicius durante su participación en el programa deportivo "Tu Diràs" de RAC1.

Pau Cubarsí, considerado una de las mayores promesas en defensa para el club blaugrana, habló sobre la importancia de estar presente en la Gala del Balón de Oro. Y cómo este evento motiva a los jugadores a alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

| FC Barcelona, Germán Parga (FC Barcelona)

Al ser preguntado directamente sobre la ausencia de Vinicius, Cubarsí destacó la relevancia de figurar entre los primeros 10 o 20 futbolistas en el mundo. Señalando que se trata de un honor y un reconocimiento al trabajo constante de cada jugador.

“Estar entre los 10 primeros o los 20 primeros del Balón de Oro ya es un buen premio y es importante para un futbolista estar allí”, afirmó Cubarsí. Dejando claro su respeto hacia el logro que significa estar en esa posición, incluso si no se lleva el primer premio.

Cubarsí también compartió su experiencia en la gala, donde disfrutó junto a otros jugadores de su generación, como Dani Olmo. Quien es su buen amigo y con quien comentó el ambiente en el evento.“Dani Olmo y yo estuvimos sin ganarlo, no me sorprendió que no ganara Vinicius, estaba muy parejo con Rodri”, confesó el joven central.

Elogiando la calidad de ambos jugadores y expresando su admiración por Rodri, quien finalmente se llevó el premio. Además, el defensa blaugrana mencionó con una mezcla de respeto y admiración a su compañero Lamine Yamal, un joven talento al que considera con grandes capacidades para llegar muy lejos.

Por otro lado, Cubarsí habló sobre su desarrollo en el FC Barcelona y su inspiración en figuras icónicas del club. Reveló que para él, jugadores como Carles Puyol y Gerard Piqué son referentes fundamentales, no solo por sus logros en el equipo, sino también por su liderazgo y lealtad al club.

“Puyol, aunque no vi jugar mucho, es mi referente y también Piqué”, mencionó Cubarsí, dejando ver su deseo de construir una carrera en el Barça similar a la de sus ídolos. Además, hizo un guiño al breve paso de Piqué por el Manchester United, recordando que incluso los grandes jugadores deben superar desafíos en distintos contextos.