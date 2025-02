Fitxatge de futur per a la Real Sociedad

La Real Societat no deixa de treballar en la planificació a llarg termini. Tot i que el mercat de fitxatges no es reobrirà fins al pròxim 1 de juliol, la direcció esportiva ja mou fils per assegurar l'arribada de noves promeses. Zubieta es perfila com el lloc idoni perquè aquests talents puguin desenvolupar-se sota la metodologia del club.

Un dels moviments que han despertat més interès és l'arribada d'un jove davanter de 16 anys. Es tracta de Dion Mehmeti, un futbolista procedent del Halmstads suec, que signa amb la Real Societat amb la intenció de seguir escalant en els diferents equips inferiors fins a assolir, algun dia, el primer equip. La seva trajectòria a Suècia i el període de prova que va disputar al març han convençut els responsables donostiarres que el seu potencial encaixa amb la filosofia del club.

| Instagram

L'expansió de la Real al nord d'Europa

És evident que el conjunt donostiarra ha intensificat la seva aposta pel mercat escandinau en els últims anys. Bona prova d'això és l'historial de fitxatges que han desembarcat a Sant Sebastià, com Aleksander Isak o, més recentment, Orri Óskarsson. També han reclutat anteriorment a joves suecs com Luka Petrovic i Santino Samuyiwa, procedents de l'AIK Solna i de l'OIS Göteborg, respectivament.

El nou davanter suec, anomenat Dion Mehmeti, espera seguir els passos d'Alexander Isak, el pas del qual per la Real va ser un èxit que el va catapultar a l'estatus d'estrella. Suècia està de moda en el futbol europeu, no només per Isak, sinó també per Viktor Gyökeres, considerat actualment un dels millors davanters d'Europa, així com Isak. Si Mehmeti aconsegueix debutar amb el primer equip, es convertiria en el cinquè suec a fer-ho després d'Agne Simonsson (1961), Hakan Mild (1996), Mattias Asper (2000) i el mateix Isak (2019).

De moment, el pla del club és que Mehmeti s'incorpori al filial, on podrà adaptar-se al futbol espanyol. Allà, tindrà l'oportunitat de millorar els seus fonaments tècnics i tàctics, amb la vista posada a fer el salt definitiu al primer equip. El repte per al canterà serà guanyar-se un lloc en una plantilla que barreja cantera i fitxatges estrangers de talent contrastat.

La filosofia de la Real Societat va més enllà de la recerca de talents puntuals. Sota el mandat de Jokin Aperribay, el club donostiarra busca internacionalitzar la seva marca i expandir la seva metodologia de treball a altres acadèmies en països com Suècia o Ghana. Segons paraules del mateix president, la Real vol que la seva manera d'entendre el futbol es vegi reflectida en totes les seves filials i acords de col·laboració, fomentant així un model reconeixible en qualsevol part del món.

En aquest sentit, fitxar promeses escandinaves s'ha convertit en una pràctica gairebé habitual a Zubieta. Els resultats amb Isak van ser molt positius, i la intenció és repetir un èxit similar amb Mehmeti. La competència a l'elit és ferotge, però la Real confia que el jove davanter suec pugui anar cremant etapes i, amb el temps, lluir l'elàstica blanc-i-blava a la màxima categoria.