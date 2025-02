Fabio Silva parla del seu possible fitxatge per l'Atlètic de Madrid

per Sergi Guillén

El futbol europeu viu una constant recerca de nous talents i oportunitats de mercat que permetin als clubs reforçar-se sense grans desemborsaments. En les últimes temporades, diversos jugadors joves han fet el salt a lligues estrangeres amb l'objectiu de brillar i triomfar en equips de renom.

Aquest moviment sol generar una expectació mediàtica molt alta, sobretot quan un davanter encadena bones actuacions en un club de menor entitat. En aquest context, la Unió Deportiva Las Palmas s'ha convertit en un focus d'interès per als ojeadors de LaLiga.

Diverses de les seves incorporacions han rendit a bon nivell, ajudant l'equip a competir per objectius ambiciosos. No obstant això, un dels seus futbolistes cedits ha destacat per sobre de la resta, cridant l'atenció d'entitats de primer ordre a Europa.

Una de les sensacions de La Liga

Es tracta de Fábio Silva, davanter portuguès el potencial del qual es va entreveure aviat a l'Oporto, cosa que va motivar un important traspàs al Wolverhampton per uns 40 milions d'euros. La seva adaptació a la Premier League no va ser senzilla i va acabar encadenant cessions a l'Anderlecht, PSV Eindhoven i Rangers. La sorpresa va arribar quan va recalar a Las Palmas, on ha aconseguit anotar 7 gols i repartir 2 assistències, recuperant la frescor i confiança que havien estat qüestionades anteriorment.

| UD Las Palmas

El rendiment de Silva a l'illa no ha passat desapercebut per a un dels grans de LaLiga: l'Atlético de Madrid. Des del mercat d'hivern s'especula que el conjunt blanc-i-vermell buscarà el seu fitxatge a l'estiu, aprofitant que el seu contracte amb els Wolves finalitza 2026.

Als seus 22 anys, el davanter es troba en un moment clau de la seva trajectòria, conscient que una gran temporada pot obrir-li les portes d'un equip d'elit. Davant els rumors sobre la seva possible incorporació a l'Atlético, el mateix Fábio Silva es va pronunciar en declaracions a The Athletic, valorant positivament l'interès.

"L'Atlético de Madrid és un dels millors clubs del món, amb un dels millors entrenadors. En qualsevol cas, ara estic centrat a Las Palmas”. Aquestes paraules reflecteixen l'ambició del portuguès i, alhora, el seu compromís amb el club canari, on es troba còmode i motivat.

Un fitxatge inabastable per a l'equip insular

Mentrestant, al Wolverhampton comencen a fregar-se les mans amb la possibilitat d'ingressar una quantitat interessant pel jugador. Encara que veuen molt complicat poder recuperar els 40 milions invertits, confien que la revalorització de Silva gràcies a les seves actuacions a LaLiga pugui traduir-se en un traspàs rendible. Per al davanter, aquesta situació li permet il·lusionar-se amb el salt definitiu a un club que competeix regularment per títols i juga a la Champions.

Per la seva banda, la UD Las Palmas admet que retenir el davanter és una missió pràcticament impossible. L'èxit que està tenint sobre el verd i la seva consolidació com a internacional absolut amb Portugal han disparat la seva cotització.

Malgrat el seu desig de comptar amb Silva més enllà de la present campanya, el club groc no disposa dels recursos econòmics necessaris per afrontar el possible traspàs. De moment, els canaris gaudeixen de la seva millor versió, conscients que aquest estiu el mercat dictarà sentència sobre el futur de Fábio Silva.