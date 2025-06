Les paraules de Joan Gaspart sobre el nou Bernabéu que no agradaran al Reial Madrid

per Pol Nadal ,

Joan Gaspart, expresident del FC Barcelona, ha tornat a encendre la rivalitat entre els dos grans del futbol espanyol amb unes declaracions que no han passat desapercebudes. En una recent entrevista, Gaspart va comparar l'estadi renovat Santiago Bernabéu amb una "llauna de sardines", una metàfora que ha generat diverses reaccions en l'àmbit esportiu i entre els aficionats

Què ha passat?

Durant una conversa amb el mitjà El 10 del Barça, Joan Gaspart va expressar la seva opinió sobre la remodelació de l'estadi Santiago Bernabéu, assenyalant que, tot i reconèixer la seva modernitat, el seu aspecte tancat li recordava a una "llauna de sardines". Aquesta comparació, tot i estar formulada amb un to humorístic, deixa clar el seu escepticisme respecte al disseny de l'estadi

A més, Gaspart va qüestionar la presentació de Xabi Alonso com a nou entrenador del Real Madrid, assenyalant que les imatges utilitzades eren renders i no fotografies reals de l'estadi, cosa que, segons ell, podria indicar una manca d'orgull per part del club envers la seva nova infraestructura

FC Barcelona

Unes paraules que s'han fet virals

Les declaracions de Gaspart han estat àmpliament difoses i comentades en mitjans esportius i xarxes socials. Mentre alguns aficionats del FC Barcelona han celebrat les seves paraules com una mostra de la seva passió pel club, seguidors del Real Madrid les han considerat una provocació innecessària

Aquesta no és la primera vegada que Joan Gaspart fa declaracions polèmiques sobre el Real Madrid. El seu historial inclou crítiques obertes al club i al seu president, Florentino Pérez, cosa que ha alimentat la rivalitat entre ambdues entitats al llarg dels anys

Reformes al Santiago Bernabéu

Un dels elements més cridaners de la remodelació és la seva nova façana envoltant, composta per 14.000 làmines d'acer inoxidable. Aquesta estructura no només proporciona un aspecte modern i distintiu, sinó que també permet la projecció d'imatges i jocs de llums, adaptant-se a diferents esdeveniments i moments del dia. La il·luminació dinàmica reforça la identitat del club i transforma l'aparença de l'estadi segons l'ocasió

Sport

L'estadi incorpora una teulada retràctil que es pot obrir o tancar en aproximadament 15 minuts, permetent la celebració d'esdeveniments independentment de les condicions climàtiques. A més, compta amb una gespa retràctil dividida en safates que s'emmagatzemen en un hivernacle subterrani de 30 metres de profunditat, conegut com a "hipogeu"

Aquest sistema garanteix el manteniment òptim del terreny de joc i facilita l'organització de concerts i altres esdeveniments sense fer malbé la gespa

Una altra innovació destacada és el videomarcador 360º, el primer del seu tipus a Europa. Aquesta pantalla circular suspesa ofereix una experiència visual envoltant per a tots els espectadors, millorant significativament la interacció durant els esdeveniments