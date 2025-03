Les paraules de Javi Calleja en el seu comiat que ressonen a l'Oviedo

La temporada del Real Oviedo a la Lliga Hypermotion venia sent, fins fa poc, una de les més sòlides dels últims anys. L'equip asturià no només havia aconseguit instal·lar-se a la part alta de la taula, sinó que acumula 17 jornades consecutives en llocs de playoff, una mostra clara de la seva ambició per tornar a Primera. Però el futbol, sovint cruel, també castiga les males ratxes. I l'última seqüència de quatre partits sense guanyar ha estat letal. Aquest dimarts, el club va confirmar la sortida del seu entrenador, deixant una estampa que ha sorprès tant com dolgut.

Javi Calleja, qui va assumir la banqueta de l'Oviedo l'estiu passat amb l'objectiu clar de l'ascens, s'acomiada després de 32 jornades amb l'equip en sisena posició, empatat a punts amb l'Huesca (51). La classificació reflecteix una lluita ferotge pels llocs de privilegi: Levante lidera amb 59 punts, seguit molt de prop pel Mirandés (58), Elche (57) i Racing de Santander (56). En aquest context, la presència de l'Oviedo en playoff no sembla un fracàs, però la falta de resultats en les últimes setmanes ha estat clau perquè la directiva decidís posar fi al projecte de Calleja.

| XCatalunya

En els seus últims quatre duels, el conjunt carbayó només ha sumat un punt de dotze possibles, amb derrotes especialment doloroses davant rivals directes com el Mirandés (1-0) i el Granada (1-0), a més d'un empat a casa davant l'Elche. Una dinàmica perillosa que ha encès les alarmes just quan l'equip havia de consolidar-se en la recta final.

Una 'adeu' dels que fan mal

Javi Calleja no ha volgut marxar sense dir adeu públicament. En una carta oberta publicada a les seves xarxes socials, el tècnic madrileny ha mostrat la seva tristesa per no poder completar la missió que tenia entre mans. “La nostra aventura junts ha acabat molt abans del que hauria desitjat”, escriu. “Deixo el club amb pena i impotència per no poder completar la feina que estàvem desenvolupant”.

Lluny de retrets, Calleja llança un missatge de gratitud i de profund respecte cap al club, l'afició i la ciutat. “Des del primer dia que vaig trepitjar la ciutat em vaig adonar de la magnitud del club al qual arribava, fonamentalment pel seu calat a nivell social”, assegura. El tècnic reconeix com és de difícil deixar un vestidor amb opcions reals d'ascens: “Ens anem amb la consciència tranquil·la d'haver donat el màxim”.

El somni de l'ascens continua viu

Malgrat el revés emocional que pot suposar la sortida de Calleja, el Real Oviedo segueix molt viu en la lluita per l'ascens. El calendari que l'espera no és senzill, però la plantilla ja ha demostrat capacitat per competir contra rivals de pes. El repte per al nou tècnic serà doble: d'una banda, recuperar la confiança d'un equip que venia encaixant bé les idees de Calleja, i de l'altra, consolidar els punts necessaris per no perdre la posició de playoff en aquestes últimes deu jornades.

La carta de comiat conclou amb un desig que bé podria ser el sentir de tota la ciutat: “Espero que al juny estiguem celebrant l'ascens”. Aquest missatge, directe al cor dels oviedistes, resumeix el que ha estat aquesta etapa: un projecte ambiciós, interromput abans d'hora, però encara amb vida gràcies a la feina sembrada des del primer dia.

Si alguna cosa ha deixat clar la marxa de Javi Calleja és que l'Oviedo ha recuperat l'esperança de tornar a ser gran. Ara, la pilota està del costat dels jugadors… i de qui prengui les regnes de la banqueta. Aviat es confirmarà que el triat és Veljko Paunovic.