Ho confirma Sara Escriu: El Barça tanca un lateral dret per a la pròxima temporada

El FC Barcelona continua la seva planificació esportiva, buscant solucions eficaces per reforçar posicions clau a la plantilla dirigida per Hansi Flick. Encara que els culers estan mostrant una solidesa considerable en totes les competicions, els laterals s'han identificat com a posicions prioritàries per reforçar de cara al pròxim curs, i sembla que ja tenen avançat el seu primer gran fitxatge.

Després d'una temporada exigent en què Jules Koundé ha assumit de manera regular el lateral dret, el cos tècnic blaugrana considera necessari augmentar la competència en aquesta posició. Deco, director esportiu del club català, ha treballat intensament per localitzar un futbolista amb potencial i futur, i finalment sembla haver trobat la solució adequada en la figura de Marc Pubill.

Segons va informar recentment la periodista Sara Escriu a les seves xarxes socials, Marc Pubill i el FC Barcelona ja han arribat a un acord perquè el jugador s'incorpori a l'equip a partir del pròxim estiu. Tot i que encara falten petits detalls entre els clubs implicats, l'operació està pràcticament tancada.

Estadístiques destacades i rendiment de Pubill

Marc Pubill ha estat una de les peces fonamentals a la UD Almeria durant la present temporada. El lateral dret, format a les categories inferiors de l'Espanyol i posteriorment a la base del Llevant, ha disputat un total de 30 partits aquesta campanya, sumant 2.225 minuts sobre la gespa. Durant aquest temps, ha aportat un gol a Segona Divisió i una assistència a Copa del Rei, demostrant la seva capacitat per contribuir tant en defensa com en atac.

L'aposta per Pubill suposa per al Barcelona una garantia de futur i rendiment immediat, tenint en compte la seva joventut i l'experiència adquirida en les seves diferents etapes, especialment després de destacar a Llevant UD i Almeria.

Pubill destaca per la seva versatilitat i notable recorregut a la banda dreta. Té característiques pròpies d'un lateral modern: fort en defensa, intel·ligent en posicionament tàctic i amb facilitat per incorporar-se a l'atac generant superioritat numèrica. La seva incorporació suposaria un complement ideal per a Koundé, alliberant a més al francès per exercir ocasionalment com a central si l'esquema tàctic ho requereix.

A més, la seva joventut (només 22 anys) i l'adaptació demostrada tant a Segona Divisió com a Copa del Rei suggereixen un ampli marge de millora i adaptació ràpida a l'exigent esquema del Barça, un avantatge considerable per a l'aposta esportiva culer.

Aquest fitxatge és especialment rellevant a causa dels múltiples intents previs del club blaugrana per tancar aquesta incorporació. Cal recordar que el passat estiu Marc Pubill va estar a punt d'arribar al Camp Nou, però les limitacions salarials que afectaven l'equip ho van impedir. Ara, amb millor context econòmic i una planificació esportiva més sòlida, sembla que el destí finalment unirà al lateral català amb l'equip dels seus somnis.