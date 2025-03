No li va anar bé al Girona, triomfa al Còrdova i ara el volen a Primera

per Iker Silvosa

El Girona FC ha viscut recentment una època daurada, assolint èxits històrics com la classificació per a la Champions League i una impressionant tercera posició a LaLiga. Aquest èxit esportiu, però, ha significat també una enorme dificultat per a alguns futbolistes joves formats a la seva pedrera, que han hagut d'abandonar el club buscant minuts i protagonisme lluny de Montilivi.

Un d'aquests talents emergents que va haver de buscar millor sort en altres camps va ser Álex Sala, migcampista sorgit de les categories inferiors del FC Barcelona. Tot i arribar al Girona al gener de 2021 procedent del Barça Atlètic, Sala no va aconseguir consolidar-se en el primer equip del nord de Catalunya, participant únicament en tres partits en la temporada 2021/2022 quan el Girona encara militava a Segona Divisió.

| Córdoba C.F.

Després de l'ascens del Girona a l'elit del futbol espanyol, la competència interna va portar Álex Sala a sortir cedit primer al Sabadell i posteriorment, en la temporada 2023/24, al Córdoba CF, club en el qual va trobar la seva millor versió futbolística. Durant la seva primera etapa al club andalús, Sala va jugar un paper decisiu, sent una peça clau en l'ascens del Córdoba a Segona Divisió. El seu excel·lent rendiment, amb 33 partits disputats en aquella campanya, va despertar l'interès de l'equip blanc-i-verd, que va apostar fort per ell a l'estiu oferint-li un contracte per dues temporades, més una opcional.

Estadístiques destacades i rendiment actual

Aquesta temporada està resultant especialment positiva per al jove migcampista barceloní. Sota la direcció tècnica d'Iván Ania, Sala acumula ja 32 partits oficials, sent titular indiscutible en 24 ocasions i sumant un total de cinc gols i cinc assistències. Destaquen especialment les seves últimes actuacions, amb tres gols anotats en els enfrontaments contra el Granada i Deportivo, que han posat el Córdoba en una situació favorable per complir l'objectiu inicial de permanència i potser aspirar a majors cotes.

Aquest moment dolç que travessa Sala no ha passat desapercebut en el futbol espanyol, especialment entre clubs de Primera Divisió. Informacions procedents de Córdoba i promulgades per Estadio Deportivo indiquen que diversos scouts de clubs de LaLiga han estat seguint de prop les seves actuacions, amb la intenció clara d'intentar negociar la seva incorporació durant el pròxim mercat d'estiu.

Impacte potencial a Primera Divisió

Álex Sala destaca per la seva capacitat per equilibrar el centre del camp, aportant tant en defensa com en atac, gràcies a la seva notable visió de joc i arribada a l'àrea contrària. Aquestes característiques, sumades a la seva joventut (només 24 anys), el converteixen en un perfil atractiu per a equips que busquen reforçar la seva plantilla amb futbolistes polivalents i en creixement.

Mentre es multipliquen els rumors sobre el seu futur, el jugador prefereix mantenir-se centrat en l'actualitat del Córdoba CF. Recentment, va declarar sentir-se còmode i feliç en l'equip andalús, destacant la importància del col·lectiu per sobre de l'individual: "Ara estic en un moment dolç, i això és bo per a l'equip. El nostre primer objectiu és la permanència, després ja veurem fins on podem arribar".