Les paraules de Fabio Capello que no agradaran a Lamine Yamal

Fabio Capello ha tornat a ser protagonista d'una polèmica amb unes declaracions contundents sobre Lamine Yamal, la jove promesa -ja no tan promesa- del FC Barcelona. Durant la presentació oficial dels nominats als Premis Laureus 2025, esdeveniment en el qual Capello exerceix com a ambaixador, el tècnic italià ha sorprès amb les seves valoracions sobre el jugador blaugrana, nominat en la categoria de Revelació Mundial de l'Any.

Capello, reconegut per la seva sinceritat i el seu estil directe a l'analitzar el futbol, no va dubtar a referir-se al talent emergent de Lamine Yamal, però potser d'una manera que no agradarà massa al jugador del Barça ni als seus seguidors. "Yamal és un noi que està fent coses importants. Van dir, quan va començar a jugar al Barça, que era el nou Messi. No, no arriba a aquest nivell. Parlem clarament. És un jugador extraordinari, molt bo. Però no té la genialitat de Messi. Perquè Messi és un geni; ha estat un geni. Ell (Lamine) és un jugador espectacular, top absolut, i mereix aquest premi", va assegurar l'italià.

| FCB

Aquestes paraules de Capello, tot i reconèixer l'alt nivell del jove futbolista, posen en dubte la comparació constant entre Yamal i Lionel Messi, cosa que podria generar reaccions negatives en l'entorn del futbolista.

Fabio Capello compta amb una trajectòria impressionant com a tècnic, havent dirigit grans equips europeus com AC Milan, AS Roma, Juventus i Real Madrid. A més, va estar al capdavant de seleccions nacionals com Anglaterra i Rússia. Al Real Madrid, un dels seus clubs més importants, va estar en dues etapes diferents, dirigint un total de 98 partits oficials. La seva experiència internacional li atorga una autoritat especial a l'hora d'avaluar talents emergents com el de Yamal.

Espanya domina les nominacions Laureus

Més enllà de les seves polèmiques paraules sobre Yamal, Capello va destacar positivament la influència espanyola en els Premis Laureus d'aquest any, lloant especialment el futbol espanyol. "Espanya juga el millor futbol del món. Té jugadors d'altíssima qualitat. Ha guanyat la Champions, i la seva selecció ha conquerit l'Eurocopa. Dominar d'aquesta manera no és senzill", va assegurar.

En aquesta edició, la selecció espanyola de futbol masculí, el Real Madrid masculí i el FC Barcelona femení han estat nominats al Millor Equip de l'Any, reflectint la gran temporada de l'esport espanyol. Capello va deixar clara la seva preferència en aquesta categoria: "Hauria de guanyar la selecció espanyola. És l'equip de tot el país. El seu entrenador ha fet una feina fantàstica, ha creat un gran esperit d'equip i mereixen reconeixement".

Elogis especials a Aitana Bonmatí

Capello també va valorar especialment la presència d'Aitana Bonmatí, novament nominada al premi a Millor Esportista Femenina, guardó que ja va guanyar en l'edició passada. "Aitana fa coses que ningú més fa. És clarament la millor jugadora del món. Quan cal triar algú, no hi ha altra millor que ella. El seu futbol és extraordinari", va destacar.

Així, Fabio Capello ha tornat a situar-se al centre del debat futbolístic amb unes declaracions sinceres però contundents, mostrant admiració cap al futbol espanyol, encara que amb matisos importants sobre un dels seus joves talents emergents.