Las palabras de Fabio Capello que no gustarán a Lamine Yamal

Fabio Capello ha vuelto a ser protagonista de una polémica con unas declaraciones contundentes sobre Lamine Yamal, la joven promesa -ya no tan promesa- del FC Barcelona. Durante la presentación oficial de los nominados a los Premios Laureus 2025, evento en el que Capello ejerce como embajador, el técnico italiano ha sorprendido con sus valoraciones sobre el jugador azulgrana, nominado en la categoría de Revelación Mundial del Año.

Capello, reconocido por su sinceridad y su estilo directo al analizar el fútbol, no dudó en referirse al talento emergente de Lamine Yamal, pero quizá de una forma que no agradará demasiado al jugador del Barça ni a sus seguidores. "Yamal es un chaval que está haciendo cosas importantes. Dijeron, cuando empezó a jugar en el Barça, que era el nuevo Messi. No, no llega a ese nivel. Hablemos claramente. Es un jugador extraordinario, muy bueno. Pero no tiene la genialidad de Messi. Porque Messi es un genio; ha sido un genio. Él (Lamine) es un jugador espectacular, top absoluto, y merece este premio", aseguró el italiano.

| FCB

Estas palabras de Capello, aunque reconociendo el alto nivel del joven futbolista, ponen en duda la comparación constante entre Yamal y Lionel Messi, algo que podría generar reacciones negativas en el entorno del futbolista.

Fabio Capello cuenta con una trayectoria impresionante como técnico, habiendo dirigido grandes equipos europeos como AC Milan, AS Roma, Juventus y Real Madrid. Además, estuvo al frente de selecciones nacionales como Inglaterra y Rusia. En el Real Madrid, uno de sus clubes más importantes, estuvo en dos etapas distintas, dirigiendo un total de 98 partidos oficiales. Su experiencia internacional le otorga una autoridad especial a la hora de evaluar talentos emergentes como el de Yamal.

España domina las nominaciones Laureus

Más allá de sus polémicas palabras sobre Yamal, Capello destacó positivamente la influencia española en los Premios Laureus de este año, alabando especialmente el fútbol español. "España juega el mejor fútbol del mundo. Tiene jugadores de altísima calidad. Ha ganado la Champions, y su selección ha conquistado la Eurocopa. Dominar de esa manera no es sencillo", aseguró.

En esta edición, la selección española de fútbol masculino, el Real Madrid masculino y el FC Barcelona femenino han sido nominados al Mejor Equipo del Año, reflejando la gran temporada del deporte español. Capello dejó clara su preferencia en esta categoría: "Debería ganar la selección española. Es el equipo de todo el país. Su entrenador ha hecho un trabajo fantástico, ha creado un gran espíritu de equipo y merecen reconocimiento".

Elogios especiales a Aitana Bonmatí

Capello también valoró especialmente la presencia de Aitana Bonmatí, nuevamente nominada al premio a Mejor Deportista Femenina, galardón que ya ganó en la pasada edición. "Aitana hace cosas que nadie más hace. Es claramente la mejor jugadora del mundo. Cuando hay que elegir a alguien, no hay otra mejor que ella. Su fútbol es extraordinario", destacó.

Así, Fabio Capello ha vuelto a situarse en el centro del debate futbolístico con unas declaraciones sinceras pero contundentes, mostrando admiración hacia el fútbol español, aunque con matices importantes sobre uno de sus jóvenes talentos emergentes.