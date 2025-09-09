Pacte entre jugadors del Mallorca per al Mundial 2026: màxima emoció

El tancament de les Eliminatòries Sud-americanes cap al Mundial 2026 es presenta carregat de dramatisme, amb una última plaça en joc. Veneçuela i Bolívia es disputen el bitllet per a la repesca intercontinental, mentre Colòmbia, ja classificada, pot convertir-se en jutge involuntari de la classificació.
Johan Mojica, lateral del Mallorca, ha estat una peça important en l'esquema de Néstor Lorenzo. El seleccionador cafeter l'ha utilitzat com a titular en bona part de la fase, aportant recorregut ofensiu i fiabilitat defensiva. Tanmateix, amb Colòmbia ja classificada, sorgeix el dubte de si Lorenzo donarà minuts a jugadors menys habituals. Aquesta decisió pot alterar el desenllaç, ja que Veneçuela necessita superar els cafeters per no dependre del que passi a La Paz.
A l'altre extrem de l'equació apareix Óscar López, jove futbolista de 19 anys acabat d'ascendir al filial del Mallorca. Encara que amb prou feines ha sumat minuts amb Bolívia —només va participar en la derrota davant l'Equador—, la seva inclusió a les convocatòries reflecteix l'aposta pel futur. En els tres últims partits no ha tingut protagonisme, però viu en primera persona la tensió d'una selecció que es juga la classificació al Mundial. Per als de l'Altiplà, l'única opció és derrotar el Brasil i esperar que Mojica i companyia evitin el triomf veneçolà.
L'encreuament indirecte que decideix una repesca
Curiosament, tots dos futbolistes ja es van veure les cares fa pocs dies, quan Colòmbia va vèncer Bolívia per 3 a 0 i va assegurar la seva classificació. Aquell resultat va complicar seriosament el camí de La Verde, que ara depèn d'un favor indirecte dels cafeters. L'anomenat “pacte” mallorquinista s'entén en aquest context: Johan Mojica podria tenir la clau perquè Óscar López continuï somiant amb la repesca, sempre que Colòmbia sumi punts contra Veneçuela.
Els de l'Altiplà s'enfronten a una missió gairebé impossible. A més de guanyar el Brasil a l'altitud de La Paz, necessiten que Veneçuela no guanyi Colòmbia. L'empat no els serveix, ja que la diferència de gols afavoreix clarament la Vinotinto. La pressió és total per a un combinat que va començar la fase amb força però s'ha anat desinflant amb el pas dels mesos.
Mallorca, pendent del desenllaç sud-americà
A Son Moix observen amb atenció aquest doble desenllaç. Johan Mojica ja està consolidat com a jugador de la selecció i afronta el repte de mantenir la competitivitat de Colòmbia, fins i tot amb el bitllet assegurat. En canvi, López representa la il·lusió del futur, encara lluny del primer equip però amb un aparador internacional que pot accelerar el seu creixement. El desenllaç d'aquesta jornada no només definirà la repesca mundialista, sinó també la projecció de dos jugadors amb present i futur al Mallorca.