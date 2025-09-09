El Barça s'alia amb la selecció de Bolívia: Hansi Flick ho suplica a Ancelotti

La fase classificatòria sud-americana per al Mundial 2026 arriba a la seva darrera jornada amb un desenllaç carregat de tensió. Totes les places directes ja estan repartides, però encara falta per resoldre quina selecció anirà a la repesca intercontinental. Entre Bolívia i Veneçuela es decidirà aquesta darrera oportunitat, amb un Brasil ja classificat que pot esdevenir jutge indirecte de l'eliminatòria.
Els de l'Altiplà s'aferren a l'esperança d'aconseguir una plaça que els mantingui amb vida. Només van disputar un Mundial el 1994, i la possibilitat de tornar a una cita global depèn d'una carambola exigent. Per aconseguir-ho, Bolívia ha d'imposar-se avui al Brasil a La Paz i esperar que Veneçuela no guanyi Colòmbia. L'empat no serveix, ja que la diferència de gols juga en contra seva llevat d'un improbable desastre veneçolà per més de tretze gols.
Rumors sobre Raphinha i alleujament per al Barça
Al Brasil circula la versió que Raphinha podria ser suplent en el partit d'aquesta nit. El periodista Raúl Varela va assegurar que l'extrem del Barça no estarà a l'onze inicial, una notícia que canviaria l'escenari. Per a la Verde, l'absència d'un dels atacants més determinants de la canarinha incrementa les opcions de sorprendre a casa. Per al Barça, representa un respir després de la lesió de Frenkie de Jong en aquest mateix atur internacional.
L'altitud, un factor determinant a La Paz
L'enfrontament es disputarà a l'Estadi Hernando Siles, a més de 4.000 metres d'altitud, un context que condiciona qualsevol pla tàctic. Carlo Ancelotti va ser preguntat directament pel paper de Raphinha i va evitar confirmar-lo, tot i que sí que va admetre canvis significatius. “La idea és modificar no només els jugadors, sinó també la manera de jugar”, va explicar. Va reconèixer que a l'altitud és inviable mantenir la pressió constant, per la qual cosa alinearà futbolistes amb més frescor.
Mentrestant, Veneçuela depèn de si mateixa. La Vinotinto manté un punt d'avantatge sobre Bolívia i sap que si guanya Colòmbia, segellarà el seu bitllet per a la repesca. L'empat també podria valer-li si Bolívia no aconsegueix la gesta contra Brasil. Aquesta situació obliga els de l'Altiplà a no especular: necessiten la victòria i esperar notícies favorables des d'un altre estadi.
Un desenllaç que preocupa també a Catalunya
El partit entre Bolívia i Brasil concentra interès més enllà de Sud-amèrica. La gestió de Raphinha preocupa el Barça i Hansi Flick, que no vol un altre contratemps físic en plena temporada. La combinació d'altitud, esforç físic i un enfrontament sense transcendència per al Brasil augmenta el risc de lesions. Per al club blaugrana, que ja va perdre De Jong durant aquest atur, la suplència del brasiler seria gairebé una benedicció.