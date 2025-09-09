Alfredo Duro esclata contra Jota Jordi pel Camp Nou: 'Han d'impugnar...'

El canvi d'escenari per al Barça-València ha generat molt més que incomoditat logística. L'anunci que el partit es disputarà finalment a l'Estadi Johan Cruyff, amb un aforament de 6.000 espectadors, va encendre un acalorat debat a El Chiringuito. Allà, Alfredo Duro i Jota Jordi s'enfrontaren amb duresa, confrontant la interpretació del reglament de LaLiga amb les circumstàncies actuals.
Un reglament clar, una excepció polèmica i la bronca televisiva
L'article 19 del reglament de LaLiga estableix que els estadis de Primera han de tenir un mínim de 15.000 seients. El Johan Cruyff, homologat per a categories inferiors, no compleix aquest requisit. Tanmateix, la norma contempla excepcionalitats per causa major, cosa que obre un buit interpretatiu en el cas blaugrana. El Camp Nou continua en obres i l'Estadi Olímpic estarà ocupat per un concert de Post Malone, fet que va portar LaLiga a acceptar el Johan com a opció extraordinària.
Jota Jordi defensà aquesta decisió al programa, recordant que el Barça sí presentà dos estadis com exigeix la normativa: el Camp Nou i Montjuïc. Afegí que l'obligació de LaLiga és permetre una alternativa en cas de força major, com passa aquesta vegada. Segons el tertulià, diversos clubs ja han traslladat inquietuds a la patronal, però sense base ferma per demanar una impugnació.
Duro, en canvi, va ser taxatiu: “Això no és un equip acabat d'ascendir al qual li donen un any de marge. La norma diu que l'estadi ha de tenir més de 15.000 espectadors. El del Barça és un paripé i cal impugnar. Si es juga al Johan, el Barça hauria de perdre el partit”. Fins i tot va anar més enllà, assegurant que el Getafe, proper rival, també hauria de reclamar si l'enfrontament davant d'ells es disputés també a Sant Joan Despí.
Es pot impugnar realment el Barça-València?
En la pràctica, no sembla probable que el València o altres clubs presentin impugnacions oficials. LaLiga ja ha validat l'excepcionalitat i considera que es compleixen els requisits tècnics de retransmissió, il·luminació i VAR. L'únic punt discutible és l'aforament, però l'excepció per causa major protegeix el club en aquest cas.
El que sí evidencia la discussió és la tensió creixent al voltant de les obres del Camp Nou i les solucions improvisades que afecten directament els aficionats culers. Els socis tindran un accés limitat, l'ambient serà molt diferent de l'habitual i la imatge internacional del Barça se'n ressent enmig de crítiques com la de Tomás Roncero.
La bronca a El Chiringuito reflecteix la barreja de rivalitat, reglament i espectacle televisiu. Mentrestant, el Barça intenta centrar-se en l'esportiu i Míchel gestiona la preparació per a un duel clau davant el València. Més enllà dels focus mediàtics, la realitat és que el Johan Cruyff acollirà un partit de Primera, en un episodi que quedarà com una raresa històrica.