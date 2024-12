Gerard Romero defineix amb 3 paraules el fitxatge d'un crac que vol el Barça

Encara tot fossin somriures al començament de la temporada, el Barça s'ha submergit ara en una dinàmica molt més real. Han començat a aparèixer les lesions, baixes i sancions i això ha demostrat encara més que la plantilla de l'equip no està tan preparada com sembla. I és que tot i que l'onze inicial sigui de molt de talent, el fons d'armari deixa molt a desitjar, i es nota una notable baixada de nivell quan s'ha de rotar.

I és per això que Joan Laporta ja ha instat Deco, el director esportiu, a buscar contendents per reforçar l'equip, principalment de cara a la temporada que ve. I tenint en compte l'encara existent preocupant situació econòmica en què està submergit el club català, una opció més que interessant és la de recórrer a la de jugadors lliures. Cal destacar que una de les demarcacions que més demanen de reforç és la d'extrem, per poder descansar així com brindar competència a Lamine Yamal ia Raphinha.

En aquest ordre d'idees, un dels futbolistes que podria encaixar millor en aquesta necessitat blaugrana és, sens dubte, Mo Salah. Si bé és cert que el seu nom encara no s'havia relacionat amb el Barça com sí que ho havien fet altres, ara Gerard Romero l'ha ficat a l'equació. I és que el contracte de l'egipci venç el juny del 2025 i, ara com ara, la seva renovació amb el Liverpool és més llunyana que propera.

| Sky Sports

"Va encendre el mercat"

Tot i tenir 32 anys, la temporada que s'està marcant el bo de Mo Salah és digna d'admiració absoluta. Titularíssim indiscutible als onzes d'Arne Slot, és la gran carta ofensiva de l'equip d'Anfield. Són 13 gols i 11 assistències en els primers 20 partits disputats de la present campanya.

És per això que, encara que no se li esperava aquest curs, ja hi ha molts equips que s'han proposat de tractar de convèncer-lo per vestir els seus colors a partir de l'estiu que ve. Aquest any ha demostrat que encara li queda metxa per continuar jugant a aquest extraordinari nivell. De fet, diumenge, un cop acabat el nou Clàssic de la Premier League, Liverpool-Manchester City, Mo Salah va obrir les portes de bat a bat a buscar-se una sortida al juny.

"Per ara, aquest és l'últim partit que jugo contra el Manchester City amb el Liverpool", va dir l'atacant egipci. I el periodista Gerard Romero, a través d'aquestes declaracions, ha insinuat un possible interès del Barça: “Va encendre el mercat”.