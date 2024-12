Penal dubtós a favor del Reial Madrid, Jota Jordi esclata a Twitter: 'Aquesta Lliga...'

per Sergi Guillén

El partit entre el Reial Madrid i el Getafe ha generat una gran polèmica. Un penal xiulat per una lleu agafada de Nyom sobre Rudiger ha estat el detonant. L'acció, considerada dubtosa per molts aficionats, es va convertir en protagonista de la trobada.

L'àrbitre no va dubtar i va assenyalar la pena màxima, cosa que va donar lloc a un mar de crítiques en xarxes socials. En aquests moments, amb aquest gol i un altre per part de Kylian Mbappé, el Reial Madrid se situa a la segona posició de la lliga.

A més, els blancs tenen un partit ajornat per la DANA davant el València a Mestalla, de manera que l'equip es podria situar líder de manera virtual a la taula.

La reacció de Jota Jordi

Entre els comentaris més destacats hi ha el del periodista esportiu Jota Jordi. A través de Twitter, va expressar la seva indignació: “QUINA VERGONYA de penal, hi ha 80 agafadors així cada partit, aquesta Lliga, com sempre, està preparada perquè la guanyin ells”. Les seves paraules reflecteixen un malestar recurrent en sectors del barcelonisme, que consideren que el Reial Madrid rep un tracte favorable.

| El Chiringuito

La jugada polèmica d'avui ha reobert el debat sobre l'equitat arbitral a la Lliga. Ahir, al partit entre el Barça i Las Palmas, es va viure una acció similar. Pau Víctor va patir una agafada dins de l'àrea, però l'àrbitre no va assenyalar penal.

Això va encendre encara més les comparacions entre les dues trobades. L'equip blaugrana es va enfrontar a diverses decisions controvertides al partit d'ahir.

Molts parlen sobre una doble vara de mesurar

Molts aficionats i analistes no entenen com la jugada sobre Pau Víctor va passar desapercebuda per al col·legiat. La manca de coherència arbitral, segons denuncien, afecta la credibilitat de la competició.

Jota Jordi no és l'únic que ha assenyalat aquesta aparent disparitat. A les darreres hores, les xarxes socials s'han omplert de missatges criticant l'actuació arbitral. Usuaris denuncien que les decisions afavoreixen els equips més mediàtics, especialment el Reial Madrid.

El penal a favor del conjunt blanc i l'absència d'un per al Barça alimenten teories sobre favoritismes. Aquest tipus de controvèrsies no són noves al futbol espanyol, però cada episodi augmenta l'escepticisme dels aficionats.

Mentrestant, La Lliga continua amb el seu calendari, encara que envoltada d'un clima de tensió arbitral. Les veus crítiques exigeixen més transparència i consistència a les decisions arbitrals. Ara com ara, l'única cosa segura és que la polèmica continuarà sent part del joc.

A més, que la lluita pel lideratge tan renyida farà que cada setmana sigui crucial per als dos equips. Veurem doncs, si aquestes males actuacions arbitrals acaben decidint el destí del proper campió de lliga.