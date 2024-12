David Bernabeu sense pèls a la llengua pel penal al Reial Madrid: 'I Cubarsí...'

per Sergi Guillén

David Bernabeu, periodista reconegut per la seva anàlisi directa sobre el món del futbol, no tem expressar les seves opinions. Amb anys d'experiència en mitjans esportius, el seu estil ha esdevingut sinònim de controvèrsia. Col·laborador habitual en programes i debats, la seva veu és una de les més escoltades a l'entorn del FCBarcelona.

Aquest cap de setmana, el futbol espanyol ha viscut una nova tempesta mediàtica. Les decisions arbitrals als partits de FC Barcelona i Reial Madrid van desfermar enceses discussions. Mentre els culers es queixaven d'una trepitjada no sancionada a Pau Cubarsí, el Reial Madrid va gaudir d'un penal polèmic.

Parla sense filtres sobre les accions

En aquest context, Bernabeu va recórrer a les xarxes socials per expressar la seva opinió. La seva piulada, que ha aconseguit gairebé 58 mil visualitzacions, va deixar clara la seva postura. "D'acudit el penal que han xiulat el Madrid, més encara si el compares amb la trepitjada a Cubarsí".

Amb aquestes paraules, el periodista denunciava el que considera una doble moral en les decisions arbitrals. El penal a favor del Reial Madrid va arribar en un moment clau del matx.

La jugada, revisada pel VAR, va ser qualificada com a discutible per experts i aficionats. En contrast, la trepitjada a Cubarsí, al partit del Barcelona, no va ser sancionada ni revisada, cosa que molts culers van qualificar d'escàndol.

Les xarxes socials han amplificat la polèmica. Aficionats dels dos equips han debatut sobre les decisions, amb Bernabeu com un dels protagonistes. La seva piulada no només reflecteix el sentir de gran part de l'afició blaugrana, sinó que també reobre el debat sobre l'arbitratge a LaLiga.

David Bernabeu continua sent una figura destacada per la defensa del FC Barcelona. Les seves crítiques, encara que directes, obren discussions necessàries sobre la imparcialitat al futbol espanyol.

La comparació entre el penal al Madrid i el cas de Cubarsí només podria ser la punta de l'iceberg. La jornada deixa preguntes obertes sobre el criteri arbitral i el seu impacte a la competició.

Decisions que poden decantar el campionat

Després de la victòria del FC Barcelona al Nuevo Santiago Bernabéu, els culers es van distanciar a 6 punts del Reial Madrid a la taula. Tot i això, el conjunt blanc ara mateix és líder virtual de primera divisió després de les recents ensopegades del Barça.

Els d'Hansi Flick encadenen tres partits seguits sense conèixer la victòria. Després de les derrotes a Sant Sebastià i Montjuïc davant la UD Las Palmas, els aficionats han posat sobre la taula dos temes de debat. Un és la necessitat de tornar a mostrar el bon nivell col·lectiu de les primeres jornades.

L'altre és el malestar col·lectiu que senten els culers amb les decisions arbitrals. Després de l'inexplicable gol anul·lat a Lewandowski a Anoeta, aquest cap de setmana els catalans van veure com les decisions del col·legiat van tornar a jugar en contra.

Així doncs, si aquesta lluita pel campionat de lliga segueix tan semblant, aquest tipus d'actuacions arbitrals acabessin decidint el guanyador. I pel que sembla amb aquesta tendència i aquesta doble vara de mesurar, serà el Reial Madrid.