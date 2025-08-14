Paco Buyo esclata a Twitter contra el Barça per la inscripció de Joan Garcia

El Barça viu dies agitats just abans de l'estrena de la Lliga. L'estiu del futbol espanyol s'accelera i el debat supera la gespa. Entre fitxatges d'estiu 2025 i tràmits d'inscripció, el focus torna a Barcelona a dos dies de la primera jornada davant el Mallorca.
LaLiga valida la baixa de Ter Stegen i habilita la inscripció immediata
La Comissió Mèdica de LaLiga va certificar que l'afecció d'esquena de Marc-André ter Stegen compleix els criteris de lesió de llarga durada. Amb aquest dictamen, el club va comunicar que inscriurà Joan Garcia per a l'inici del campionat, després de resoldre les últimes friccions burocràtiques amb el mateix porter alemany.
Garcia va arribar de l'Espanyol mitjançant el pagament de la seva clàusula i va signar fins al 2031, operació que el club va activar al juny. La validació mèdica obre l'últim pas perquè la fitxa del porter entri a la Lliga.
Joan Garcia arriba amb continuïtat i xifres sòlides després de la 24/25
El porter de Sallent va disputar tots els minuts dels 38 partits de Lliga 2024/25, una dada que només va igualar David Soria. En aquell curs va encaixar 51 gols i va deixar vuit porteries a zero, xifres que descriuen un perfil d'alt volum de feina i notable resiliència competitiva. Amb 24 anys i 1,94 metres, el salt a un gegant de Catalunya arriba en el seu pic de maduresa.
L'enuig de Paco Buyo a X i la seva al·lusió al “compadreo”
En aquest context, Paco Buyo va esclatar a X amb un missatge obertament crític. “Què esperàveu que passés amb el "compadreo" entre Barça, Miami i Tebas”, va escriure, per insinuar que el desenllaç estava cantat.
L'exporter va afegir que es tractava d'una lesió “de llarga durada” previsible i va comparar amb antecedents personals. Una acusació reiterada cap al suposat favoritisme de la patronal amb el Barça.
Què diu la norma i per què no hi ha tracte de favor
La mateixa normativa de la Lliga permet utilitzar part del salari d'un futbolista amb baixa de llarga durada per inscriure reforços ja contractats. La qualificació la decideix una comissió mèdica, amb un llindar orientatiu proper a quatre mesos d'absència. Això va passar amb Ter Stegen, habilitant la fitxa de Joan Garcia sense cap drecera. És un procediment regulat, aplicable a qualsevol club que compleixi els requisits.
L'esment de Buyo al “Miami” es connecta amb un altre expedient, diferent del sanitari. Barça i Vila-real han sol·licitat disputar el seu partit de desembre al Hard Rock Stadium, amb l'aval de la RFEF i a l'espera del vistiplau final de UEFA i FIFA. Relacionar-ho amb la inscripció per lesió barreja processos que no tenen dependència entre si.
L'encaix de Garcia en el pla de Flick i el debut que s'apropa
Amb el vistiplau mèdic i administratiu, el Barça preveu tenir disponible Garcia de manera immediata. El porter arriba per competir des d'ara en un equip que ha ajustat la seva estructura amb Hansi Flick, i que busca una sortida de pilota neta i agressiva. Amb la seva experiència recent i la seva continuïtat competitiva, l'experico ofereix reflexos, joc aeri i una gran lectura aèria.
La polèmica a les xarxes no canvia el fet essencial: el dictamen mèdic de Lliga va activar un mecanisme previst pel reglament, i el Barça el va utilitzar per reforçar una posició clau.