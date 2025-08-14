Paco Buyo enloquece en Twitter contra el Barça por la inscripción de Joan Garcia

El Barça vive días agitados justo antes del estreno liguero. El verano del fútbol español se acelera y el debate supera el césped. Entre fichajes de verano 2025 y trámites de inscripción, el foco vuelve a Barcelona a dos días de la primera jornada ante el Mallorca.

LaLiga valida la baja de Ter Stegen y habilita la inscripción inmediata

La Comisión Médica de LaLiga certificó que la dolencia de espalda de Marc-André ter Stegen cumple los criterios de lesión de larga duración. Con ese dictamen, el club comunicó que inscribirá a Joan García para el inicio del campeonato, tras resolver las últimas fricciones burocráticas con el propio guardameta alemán.

García llegó del Espanyol mediante el pago de su cláusula y firmó hasta 2031, operación que el club activó en junio. La validación médica despeja el último paso para que la ficha del portero entre en LaLiga.

| Canva

Joan García llega con continuidad y números sólidos tras la 24/25

El portero de Sallent disputó todos los minutos de los 38 partidos de LaLiga 2024/25, un dato que solo igualó David Soria. En ese curso encajó 51 goles y dejó ocho porterías a cero, cifras que describen un perfil de alto volumen de trabajo y notable resiliencia competitiva. A sus 24 años y 1,94 metros, el salto a un gigante de Catalunya llega en su pico de madurez.

El enfado de Paco Buyo en X y su alusión al “compadreo”

En ese contexto, Paco Buyo explotó en X con un mensaje abiertamente crítico. “Que esperabais que sucediera con el compadreo entre Barça, Miami y Tebas”, escribió, para insinuar que el desenlace estaba cantado.

El exguardameta añadió que se trataba de una lesión “de larga duración” previsible y comparó con antecedentes personales. Una acusación reiterada hacia el supuesto favoritismo de la patronal con el Barça.

Qué dice la norma y por qué no hay trato de favor

La propia normativa de LaLiga permite usar parte del salario de un futbolista con baja de larga duración para inscribir refuerzos ya contratados. La calificación la decide una comisión médica, con un umbral orientativo cercano a cuatro meses de ausencia. Eso ocurrió con Ter Stegen, habilitando la ficha de Joan García sin atajo alguno. Es un procedimiento reglado, aplicable a cualquier club que cumpla los requisitos.

| FCB

La mención de Buyo al “Miami” se conecta con otro expediente, distinto al sanitario. Barça y Villarreal han solicitado disputar su partido de diciembre en el Hard Rock Stadium, con el aval de la RFEF y a la espera del visto bueno final de UEFA y FIFA. Relacionarlo con la inscripción por lesión mezcla procesos que no guardan dependencia entre sí.

El encaje de García en el plan de Flick y el debut que asoma

Con el OK médico y administrativo, el Barça prevé tener disponible a García de inmediato. El meta llega para competir desde ya en un equipo que ha ajustado su estructura con Hansi Flick, y que busca una salida de balón limpia y agresiva. Con su experiencia reciente y su continuidad competitiva, el experico ofrece reflejos, juego aéreo y una gran lectura aérea.

La polémica en redes no cambia el hecho esencial: el dictamen médico de LaLiga activó un mecanismo previsto por reglamento, y el Barça lo utilizó para reforzar una posición clave.