Cristóbal Soria enfonsa Tomás Roncero pel que diu de Nico Williams

L'Athletic va confirmar a inicis de juliol la renovació de Nico Williams fins al 2035, un moviment que va tancar la porta a l'interès del Barcelona. El club ho va anunciar amb un vídeo simbòlic al mural de Barakaldo i va subratllar que l'objectiu era “seguir fent història” a San Mamés. Tot i això, encara hi ha debats actuals al voltant de la figura del jugador.
Rendiment 24/25: 45 partits, 11 gols i 7 assistències amb focus europeu
La 2024/25, l'internacional espanyol va disputar 45 partits, va signar 11 gols i va repartir 7 assistències, amb 3.130 minuts de competició. A LaLiga va registrar 29 enfrontaments, 5 gols i 5 assistències, i a l'Europa League hi va afegir 13 partits, 5 gols i 2 passades de gol.
El seu paper amb Espanya va elevar encara més la seva percepció pública. L'atacant va ser decisiu l'estiu passat i va marcar a la final de l'euro, contribuint a un títol importantíssim. Aquest impacte internacional va alimentar expectatives de traspàs i va justificar l'esforç dels lleons.
L'afirmació a televisió que va desfermar la resposta de Roncero
La qüestió va esclatar al plató del Chiringuito quan Cristóbal Soria va llançar una sentència que va indignar Tomás Roncero. El tertulià va opinar que, per molt bé que li vagi, un jugador que aspiri a “top mundial” no pot fer-ho a l'Athletic, ni tampoc al Sevilla o Betis. Va afegir que fins i tot clubs campions recents, com el Nàpols, no acullen “tops” d'aquest calibre, i va demanar que ningú es molestés per la seva cruesa.
En la seva intervenció, Soria gairebé no va deixar marge per a la rèplica de Roncero. Primer, perquè el seu plantejament té un punt de realitat innegable: per molt competitiu que sigui l'Athletic, el seu sostre d'aspiracions en títols internacionals i lligues de màxim nivell no es pot comparar amb el dels clubs que dominen Europa.
Segon, perquè el mateix Soria va ser coherent en incloure en la mateixa reflexió el Sevilla, l'equip dels seus amors, demostrant que la seva anàlisi no estava esbiaixada per colors. Aquesta honestedat, unida a l'evidència que en el futbol actual només un grapat de clubs aspiren de veritat a tot, va deixar Roncero sense arguments sòlids per rebatre.
Es pot ser “top mundial” des de San Mamés? Claus esportives i de projecte
L'elit actual no només es defineix per la samarreta, sinó per rendiment sostingut, impacte en partits grans i continuïtat europea. Williams ha mostrat desbordament, pausa i lectura interior per habilitar els atacants, a més de producció a Europa. Amb una estructura reconeixible i un tècnic continuista, l'Athletic pot oferir-li focus, minuts i un rol troncal que potser perdria en un gegant superpoblat.
Clàusula, salari i valor de mercat: què diuen les xifres aquest estiu
La renovació va arribar amb un reforç econòmic de màxim nivell dins del vestidor i amb una clàusula que, segons fonts locals, ascendeix a 90 milions. El seu valor de mercat és de 70 milions després de l'última actualització de juny, una xifra que el situa entre els atacants més cotitzats de LaLiga.
El que ve: rol protagonista i una pregunta per al curs 2025/26
El repte immediat de l'extrem depèn de convertir el seu impacte en constància decisiva en els duels de màxim nivell. Necessitarà xifres de doble dígit una altra vegada i un pas endavant en nits europees, on cada acció es magnifica.