Pacheta quiere a un jugador del Rayo Vallecano para el Granada

El Granada afronta el cierre de mercado con la necesidad de reforzar su delantera después de un arranque liguero lleno de dudas. La derrota ante el Deportivo de la Coruña (1-3) en la primera jornada ha dejado en evidencia la falta de recursos ofensivos, un problema que Pacheta quiere resolver cuanto antes. En este escenario, ha surgido el nombre de Etienne Eto’o, delantero del Rayo Vallecano, como posible incorporación.

Un apellido con historia y un delantero en crecimiento

Etienne Eto’o, de 23 años, carga con un apellido ilustre que inevitablemente le acompaña en su carrera profesional. Hijo del mítico Samuel Eto’o, el camerunés sigue labrándose su propio camino en el fútbol español. El pasado curso debutó en LaLiga de la mano de Íñigo Pérez, cumpliendo así un primer objetivo de asentarse en el fútbol profesional.

En el filial del Rayo Vallecano, militando en Tercera Federación, firmó una campaña de mucho escándalo: 27 goles en 17 partidos, una cifra que demuestra su instinto goleador. Esa efectividad le abrió las puertas del primer equipo, aunque por ahora no cuenta con demasiada confianza dentro de los planes del entrenador rayista.

El Granada, atento a su situación contractual

Con contrato hasta junio de 2027, el Rayo no quiere frenar la proyección de Etienne Eto’o y contempla una cesión como mejor alternativa. Según avanzó el diario Ideal, el Granada ha recibido el ofrecimiento del jugador y estudia la operación. El club andaluz valora que su llegada pueda aportar frescura y goles en un momento clave del curso.

La necesidad en la delantera es evidente. Con Weissman y Lucas Boyé en la rampa de salida rumbo al Alavés, el equipo nazarí necesita efectivos para competir con garantías. La experiencia de Eto’o y su capacidad para adaptarse a diferentes roles ofensivos encajan con el perfil que Pacheta quiere sumar al proyecto.

Competencia en LaLiga Hypermotion

El interés por Etienne Eto’o no es exclusivo del Granada. El Burgos, dirigido por Ramis y con Michu en la dirección deportiva, también ha mostrado su deseo de incorporarlo. El conjunto burgalés, líder tras golear a la Cultural Leonesa en la primera jornada, busca aprovechar su buen momento para cerrar fichajes que mantengan el elevado nivel competitivo.

Este interés cruzado convierte el futuro del delantero en una incógnita. Tanto Granada como Burgos ofrecen contextos diferentes, pero ambos garantizan minutos y responsabilidad para seguir creciendo en LaLiga Hypermotion.

Una cuenta atrás decisiva

Con apenas once días para el cierre del mercado, el desenlace está próximo. La prioridad del Granada es cerrar las salidas de sus atacantes y liberar espacio salarial, lo que condiciona cualquier movimiento. Pese a ello, Pacheta insiste en contar con refuerzos para no repetir errores que puedan condenar la temporada desde el inicio.

Etienne Eto’o representa una apuesta de futuro y presente. Su juventud, sumada a la capacidad goleadora ya demostrada en categorías inferiores, lo convierten en un perfil atractivo. El Granada tendrá que moverse rápido si no quiere ver cómo otro club, como el Burgos, se adelanta en la puja por un jugador que promete dar mucho que hablar.