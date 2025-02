Pablo Maffeo 'on fire' contra Jude Bellingham: 'És un...'

El lateral del Mallorca, Pablo Maffeo, ha tornat a ser protagonista d'una nova polèmica després de les seves declaracions sobre Jude Bellingham. El jugador hispanoargentí, conegut per la seva intensitat i la seva sinceritat en les entrevistes, no ha dubtat a pronunciar-se sobre la recent expulsió del migcampista del Real Madrid i la sanció que ha rebut.

Maffeo ha estat el gran flagell de Vinícius en els últims partits entre el Mallorca i el Real Madrid. Cada encontre entre ambdós equips és sinònim de tensió i enfrontaments verbals. No obstant això, en l'últim duel, el defensor mallorquinista també va tenir un enfrontament amb Jude Bellingham.

| YouTube

Maffeo carrega contra Bellingham: "Prefereixo a Vinícius"

En una recent entrevista amb Ibwi Radio, Pablo Maffeo no s'ha mossegat la llengua i ha deixat clara la seva opinió sobre Bellingham. "Juro que em cau millor Vinícius perquè veus per on va. Veus que és igual de calent que jo i saps que entrarà", va afirmar el lateral, sorprenent a molts a causa de la intensa rivalitat que manté amb el brasiler al camp.

Però el moment més explosiu va arribar quan Maffeo va parlar sobre el seu enfrontament amb Bellingham en la passada Supercopa d'Espanya, quan l'anglès li va donar una cleca que va indignar el jugador del Mallorca. "Bellingham va per darrere, és una mica el que em passa a la vida real diàriament. Si jo no et caic bé, perfecte, però vine de cara. Si tu vas de senyoret, de que el nen té fred i li poso la jaqueteta, i després per darrere insultes o et fiques amb els companys, doncs ets un fals. Llavors vine de cara, perquè tu a mi també em caus malament, no passa res. Però no vinguis de bones... A qui prefereixo dels dos? A Vinícius", va sentenciar Maffeo.

Arrasate, clau en la continuïtat de Maffeo al Mallorca

Durant la mateixa entrevista, Maffeo també va revelar detalls sobre la seva continuïtat al Mallorca, després d'haver estat molt a prop d'abandonar el club. Segons va explicar, l'arribada de Joseba Arrasate a la banqueta va ser determinant per a la seva decisió de quedar-se. "Jo em volia anar del Mallorca perquè sentia que aquí ja no estava bé en el personal. Va arribar Arrasate i en la primera xerrada que vaig tenir amb ell li vaig dir que em volia anar. Gràcies a ell i als companys es va donar la volta a la situació. Ara sóc feliç", va confessar.

Malgrat el seu fort caràcter al camp, Maffeo també va demostrar el seu compromís amb l'equip i les seves ambicions per al futur. "L'objectiu és salvar-se i quedar de meitat de taula cap amunt, però sí que em faria il·lusió jugar a Europa amb el Mallorca", va assegurar.

Les paraules de Maffeo no han passat desapercebudes i l'han tornat a posar al centre de l'atenció. Amb la seva sinceritat habitual i el seu estil combatiu, el lateral continua sumant episodis a la seva ja coneguda fama de jugador temperamental i sense filtre en les seves declaracions.