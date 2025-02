Claudio Giráldez es cansa d'ell: Se n'anirà del Celta la propera temporada

El Celta de Vigo travessa una situació relativament tranquil·la a la taula de classificació de La Liga EA Sports. Tot i que encara no han assegurat matemàticament la permanència i acaben de superar una dinàmica complicada, els sis punts d'avantatge sobre la zona de descens els permeten planificar amb certa calma la pròxima temporada.

En aquest sentit, l'entrenador Claudio Giráldez ja ha començat a prendre decisions respecte a la composició de la seva plantilla per a la pròxima campanya. Com sempre, el primer que cal fer per poder reforçar un equip és abans decidir qui no té cabuda en ell. I un dels jugadors que no seguirà, segons ha informat El Nacional, és Javi Manquillo.

| YouTube

Un fitxatge que no va donar fruits

El lateral dret va arribar a Balaídos fa un any amb l'esperança de rellançar la seva carrera després del seu pas per la Premier League, on va jugar en clubs de renom com el Liverpool, el Sunderland o el Newcastle United i també a l'Olympique de Marsella, de la Ligue 1. La seva arribada va generar expectatives entre els aficionats celestes, que veien en ell una opció fiable per reforçar la defensa.

No obstant això, la realitat ha estat molt diferent. Manquillo no ha aconseguit assentar-se en l'esquema de Giráldez, quedant relegat a un segon pla a causa del gran rendiment d'Oscar Mingueza, que s'ha consolidat com l'amo de la banda dreta i una de les figures més destacades de l'equip.

Números que reflecteixen la seva escassa participació

Els registres de Manquillo aquesta temporada evidencien la seva falta de protagonisme. Ha disputat només 548 minuts repartits en 11 partits oficials, cosa que deixa clar que no ha estat una peça clau en els plans de l'entrenador. Amb aquests números, el seu futur a Balaídos està completament sentenciat, i la seva desvinculació al final de la temporada sembla inevitable.

| @rccelta

Claudio Giráldez ha estat contundent en la seva decisió i ja ha sol·licitat a la directiva del Celta que no li ofereixi la renovació a Manquillo, permetent així la seva sortida com a agent lliure el pròxim 30 de juny, data en què finalitza el seu contracte. La postura del tècnic és clara: el lateral no entra en els seus plans per al futur de l'equip.

Als seus 30 anys, doncs, Javi Manquillo s'enfrontarà a un nou desafiament en la seva carrera. La seva experiència a La Liga, la Premier League i la Ligue 1 podria obrir-li portes en altres equips tant a Espanya com a l'estranger. No obstant això, la seva falta de continuïtat en els últims anys podria dificultar-li trobar un club de primer nivell.