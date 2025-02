Pablo Maffeo 'on fire' contra Jude Bellingham: 'Es un...'

El lateral del Mallorca, Pablo Maffeo, ha vuelto a ser protagonista de una nueva polémica tras sus declaraciones sobre Jude Bellingham. El jugador hispano-argentino, conocido por su intensidad y su sinceridad en las entrevistas, no ha dudado en pronunciarse sobre la reciente expulsión del centrocampista del Real Madrid y la sanción que ha recibido.

Maffeo ha sido el gran azote de Vinícius en los últimos partidos entre el Mallorca y el Real Madrid. Cada encuentro entre ambos equipos es sinónimo de tensión y enfrentamientos verbales. Sin embargo, en el último duelo, el defensor mallorquinista también tuvo un roce con Jude Bellingham.

Maffeo carga contra Bellingham: "Prefiero a Vinícius"

En una reciente entrevista con Ibwi Radio, Pablo Maffeo no se ha mordido la lengua y ha dejado clara su opinión sobre Bellingham. "Juro que me cae mejor Vinícius porque ves por dónde va. Ves que es igual de caliente que yo y sabes que va a entrar", afirmó el lateral, sorprendiendo a muchos debido a la intensa rivalidad que mantiene con el brasileño en el campo.

Pero el momento más explosivo llegó cuando Maffeo habló sobre su pique con Bellingham en la pasada Supercopa de España, cuando el inglés le propinó una colleja que indignó al jugador del Mallorca. "Bellingham va por detrás, es un poco lo que me pasa en la vida real a diario. Si yo no te caigo bien, perfecto, pero me vienes de frente. Si tú vas de señorito, de que el niño tiene frío y le pongo la chaquetita, y luego por detrás insultas o te metes con los compañeros, pues eres un falso. Entonces ven de cara, porque tú a mí también me caes mal, no pasa nada. Pero no vengas de buenas... ¿A quién prefiero de los dos? A Vinícius", sentenció Maffeo.

Arrasate, clave en la continuidad de Maffeo en el Mallorca

Durante la misma entrevista, Maffeo también reveló detalles sobre su continuidad en el Mallorca, tras haber estado muy cerca de abandonar el club. Según explicó, la llegada de Joseba Arrasate al banquillo fue determinante para su decisión de quedarse. "Yo me quería ir del Mallorca porque sentía que aquí ya no estaba bien en lo personal. Llegó Arrasate y en la primera charla que tuve con él le dije que me quería ir. Gracias a él y a los compañeros se dio la vuelta a la situación. Ahora soy feliz", confesó.

Pese a su fuerte carácter en el campo, Maffeo también demostró su compromiso con el equipo y sus ambiciones para el futuro. "El objetivo es salvarse y quedar de mitad de tabla para arriba, pero sí me haría ilusión jugar en Europa con el Mallorca", aseguró.

Las palabras de Maffeo no han pasado desapercibidas y han vuelto a ponerlo en el centro de la atención. Con su sinceridad habitual y su estilo combativo, el lateral sigue sumando episodios a su ya conocida fama de jugador temperamental y sin filtro en sus declaraciones.