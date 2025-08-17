El Oviedo quiere a un defensa que está libre: Mucha experiencia para Paunovic

El regreso del Oviedo a la élite no tuvo el guion esperado. El Villarreal le pasó por encima en La Cerámica (2-0) y dejó a la vista que el equipo de Paunovic necesita algo más atrás. El técnico serbio lleva días pidiendo un refuerzo para la defensa, y parece que ya tiene un nombre sobre la mesa.

Según informó La Nueva España, el club asturiano ha puesto sus ojos en Eric Bailly, central marfileño de 31 años. Libre en el mercado tras acabar contrato con el Villarreal, su fichaje no implicaría pagar traspaso. La pasada temporada jugó 22 partidos de Liga y tres en Europa con el conjunto amarillo. Experiencia y físico no le faltan.

Aunque no es zurdo natural, su polivalencia permitiría a Paunovic plantear una defensa de tres centrales. Algo que, por falta de efectivos, no ha podido probar de forma sostenida. En el Oviedo ven en Bailly un refuerzo capaz de dar un salto inmediato en seguridad defensiva.

Un currículum de peso en la élite

Bailly arrancó en el RCD Espanyol antes de despuntar en el Villarreal. De ahí dio el gran salto al Manchester United, que pagó una cifra millonaria para llevarlo a Old Trafford. Durante seis temporadas alternó actuaciones brillantes con periodos marcados por las lesiones.

Su trayectoria también incluye un paso por el Olympique de Marsella y un breve paréntesis en el fútbol turco antes de regresar al Villarreal. Siempre en ligas de máximo nivel y compitiendo contra delanteros de talla mundial. Físico poderoso, buen juego aéreo y carácter competitivo son sus cartas de presentación.

Lo que ganaría Paunovic con su llegada

En estos momentos, la defensa del Oviedo cuenta con David Costas, Dani Calvo y Oier Luengo como centrales experimentados. A ellos se une Marco Esteban, que debutó en Primera ante el Villarreal. Con Bailly, Paunovic podría alternar entre defensa de cuatro y línea de tres, aumentando variantes tácticas para diferentes rivales.

El hecho de que esté libre facilita la operación. Negociación directa, sin intermediarios ni complicaciones con otros clubes. Eso, unido a su perfil de líder, hace que la dirección deportiva lo considere una prioridad absoluta antes del cierre de mercado.

Un fichaje que ilusiona

En el Tartiere saben que la permanencia pasa por ser sólidos atrás. Y un central con la experiencia de Bailly podría ser el refuerzo que marque la diferencia. Si las conversaciones avanzan rápido, el marfileño podría enfundarse la camiseta azul en cuestión de días.

El balón ahora está en el tejado del Oviedo. Paunovic ya ha dejado claro que quiere al jugador. Y el club trabaja a contrarreloj para que este golpe en el mercado se convierta en realidad.