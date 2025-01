L'Oviedo es podria quedar sense la seva estrella: Rumb al Sevilla?

El Real Oviedo viu un moment dolç a la Lliga Hypermotion, posicionat en la sisena plaça amb 39 punts després de 23 jornades i sent un dels candidats ferms a lluitar per l'ascens a Primera. No obstant això, en ple apogeu del seu rendiment, l'equip carbayón podria perdre una de les seves peces més determinants en la recta final del mercat d'hivern. L'atacant brasiler Alexandre Zurawski, conegut com Alemao, es troba en el radar del Sevilla FC, segons avançava el portal especialitzat en futbol brasiler @futbolyprogreso.

El nom d'Alemao ha sorgit com a alternativa en el conjunt nervionenc després que una altra via, la del també brasiler Juninho Vieira (davanter del Qarabag), es trunqués a última hora. Juninho, representat pel mateix agent –Marcio Bittecourt–, s'havia compromès amb el Sevilla i fins i tot tenia bitllets per viatjar a la capital hispalense i passar reconeixement mèdic, però al final es va decantar per una oferta més sucosa del Flamengo. D'aquí que l'intermediari sud-americà ofereixi al Sevilla un 'pla B' amb Alemao, qui està completant la seva segona cessió al Carlos Tartiere.

Els números d'Alemao confirmen la seva progressió respecte a la temporada anterior. Amb 10 gols i 3 assistències en 23 partits oficials (22 d'ells a la Lliga Hypermotion i 1 a la Copa del Rei), el de Campo Ere s'ha convertit en el referent ofensiu d'un Oviedo que aspira a colar-se als 'play off' d'ascens. De fet, la seva última gran actuació va ser determinant per derrotar el Cartagena, permetent als de Javi Calleja sumar tres punts vitals. Per això, perdre'l en aquestes altures suposaria un dur cop per a les aspiracions oviedistes.

| Real Oviedo

Tasca complexa per a Víctor Orta

El major escull per a l'operació radica en la propietat dels drets d'Alemao. El futbolista brasiler-polac pertany, en realitat, al Grup Pachuca (propietari, entre altres, del mateix Real Oviedo, així com de Pachuca i León a Mèxic o de l'Everton xilè). El jugador va arribar a l'Inter de Porto Alegre amb una obligació de compra pel mig i, posteriorment, va arribar cedit a la capital del Principat.

Amb un valor de mercat de 3 milions d'euros segons 'Transfermarkt', no sembla que l'entitat mexicana estigui necessitada d'ingressos, per la qual cosa no facilitarà la seva marxa. De fet, el seu cap visible, Jesús Martínez, ja ha expressat el seu desig de veure l'Oviedo a Primera, cosa que passa per no debilitar la plantilla en un moment clau de la temporada.

A Nervión, Víctor Orta continua pentinant el mercat després de veure com Juninho no arribava i amb la necessitat de donar sortida a jugadors com Gonzalo Montiel o Loïc Badé per quadrar comptes i disposar de marge salarial. De tancar-se aquest hipotètic fitxatge, el Sevilla comptaria amb un davanter de 26 anys, 1,82 m d'estatura, amb passaport comunitari i que travessa el seu millor moment realitzador. Però, a dia d'avui, no hi ha constància d'una oferta formal, i la incertesa sobre si Alemao abandona el Tartiere o no roman en l'aire. El que està clar és que el Sevilla continuarà buscant un ariet abans que tanqui la venda transaccional el 3 de febrer.