Sorpresa de Flick en l'11 del Benfica - Barça: Missatge a algú?

Benfica i FC Barcelona es veuran les cares en la setena jornada de la fase de grups de la Champions League. El partit començarà a les 21h de la nit i els blaugrana buscaran classificar-se matemàticament per als vuitens d'aquesta competició. De moment, els de Hansi Flick tenen 15 punts de 18 possibles i només han deixat escapar els 3 punts en una ocasió. A Mònaco, en la primera jornada.

Només el Liverpool té tres punts més. Els anglesos han aconseguit el ple i han assolit sis victòries en sis partits. Per darrere del Barça hi ha sis equips, tots amb 13 punts. Són l'Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Inter de Milà, Brest i Lille.

| XCatalunya, Canva

Una hora abans del partit hem conegut les alineacions i els onzes deixen un missatge important. L'entrenador alemany ha triat Szczesny a la porteria; una defensa de quatre amb Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí i Alejandro Balde, un mig del camp amb Marc Casadó, Gavi i Pedri i una línia d'atac amb Lamine Yamal i Raphinha per les bandes i Robert Lewandowski en punta.

Iñaki Peña a la banqueta

Szczesny ja va ser el porter titular a la Supercopa d'Espanya davant l'Athletic Club i el Real Madrid. Iñaki Peña continua sent el porter de la Lliga. Ara, amb la Champions en joc, sembla que l'exentrenador del Bayern de Munich opta pel porter polonès en la màxima competició europea. Una decisió que suposa un clar missatge dirigit a algú. A Iñaki Peña?

| F.C. Barcelona, Africa Images

L'alacantí estava convençut que seria el protagonista absolut després de la lesió de Marc André Ter Stegen. No obstant això, de moment, sembla que el tècnic vol premiar la veterania i l'experiència de l'exporter d'Arsenal i Juventus.

Un altre assenyalat és Frenkie de Jong, que continua sense trobar un lloc en l'onze titular a causa de tres migcampistes de luxe i que no permetran que el neerlandès els prengui el lloc: Casadó, Pedri i Gavi. Per no parlar d'Ansu Fati, que continua a la banqueta i no gaudeix de la confiança de l'entrenador.

Ferran Torres, sense arribar al punt d'aïllament d'Ansu Fati, tampoc compta amb la confiança del tècnic i el valencià gaudeix de pocs minuts des que va començar la temporada.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

Sistema habitual, onze de luxe

Pel que fa a la resta de jugadors, no hi ha canvis respecte de la Lliga. Flick continua apostant per un clar 4-3-3, amb Marc Casadó en posicions defensives i Pedri i Gavi per distribuir joc. Fermín continua sent un suplent de luxe per entrar a les segones meitats i aportar profunditat i gol.