El Oviedo se podría quedar sin su estrella: ¿Rumbo al Sevilla?

El Real Oviedo vive un momento dulce en la Liga Hypermotion, posicionado en la sexta plaza con 39 puntos tras 23 jornadas y siendo uno de los candidatos firmes a pelear por el ascenso a Primera. Sin embargo, en pleno apogeo de su rendimiento, el equipo carbayón podría perder a una de sus piezas más determinantes en la recta final del mercado invernal. El atacante brasileño Alexandre Zurawski, conocido como Alemao, se encuentra en el radar del Sevilla FC, según adelantaba el portal especializado en fútbol brasileño @futbolyprogreso.

El nombre de Alemao ha surgido como alternativa en el conjunto nervionense después de que otra vía, la del también brasileño Juninho Vieira (delantero del Qarabag), se truncase a última hora. Juninho, representado por el mismo agente –Marcio Bittecourt–, se había comprometido con el Sevilla y hasta tenía billetes para viajar a la capital hispalense y pasar reconocimiento médico, pero al final se decantó por una oferta más suculenta del Flamengo. De ahí que el intermediario suramericano ofrezca al Sevilla un ‘plan B’ con Alemao, quien está completando su segunda cesión en el Carlos Tartiere.

Los números de Alemao confirman su progresión respecto a la temporada anterior. Con 10 goles y 3 asistencias en 23 partidos oficiales (22 de ellos en Liga Hypermotion y 1 en Copa del Rey), el de Campo Ere se ha convertido en el referente ofensivo de un Oviedo que aspira a colarse en los ‘play off’ de ascenso. De hecho, su última gran actuación fue determinante para derrotar al Cartagena, permitiendo a los de Javi Calleja sumar tres puntos vitales. Por ello, perderlo a estas alturas supondría un duro golpe para las aspiraciones oviedistas.

| Real Oviedo

Tarea compleja para Víctor Orta

El mayor escollo para la operación radica en la propiedad de los derechos de Alemao. El futbolista brasileño-polaco pertenece, en realidad, al Grupo Pachuca (dueño, entre otros, del propio Real Oviedo, así como de Pachuca y León en México o del Everton chileno). El jugador llegó al Inter de Porto Alegre con una obligación de compra de por medio y, posteriormente, recaló cedido en la capital del Principado.

Con un valor de mercado de 3 millones de euros según ‘Transfermarkt’, no parece que la entidad mexicana esté necesitada de ingresos, por lo que no facilitará su marcha. De hecho, su cabeza visible, Jesús Martínez, ya ha expresado su deseo de ver al Oviedo en Primera, algo que pasa por no debilitar la plantilla en un momento clave de la temporada.

En Nervión, Víctor Orta sigue peinando el mercado después de ver cómo Juninho no llegaba y con la necesidad de dar salida a jugadores como Gonzalo Montiel o Loïc Badé para cuadrar cuentas y disponer de margen salarial. De cerrarse este hipotético fichaje, el Sevilla contaría con un delantero de 26 años, 1,82 m de estatura, con pasaporte comunitario y que atraviesa su mejor momento realizador. Pero, a día de hoy, no hay constancia de una oferta formal, y la incertidumbre sobre si Alemao abandona el Tartiere o no permanece en el aire. Lo que está claro es que el Sevilla seguirá buscando un ariete antes de que cierra la venta transaccional el 3 de febrero.